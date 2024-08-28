Суд звільнив Дурова з-під варти: ЗМІ розповіли, яка причина

Суддя звільнив бізнесмена з-під варти після допиту, але той мусить з'явитися на запит правоохоронців.

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Суд звільнив Дурова з-під варти / колаж: Главред, фото: instagram.com/durov, ua.depositphotos.com

Слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого пред'явлення обвинувачення. Про це повідомляє BFMTV.

"Слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою з метою проведення первинного допиту та можливого пред'явлення обвинувачення", - йдеться в публікації.

Агентство Reuters повідомляє, що суддя звільнив бізнесмена з-під варти після допиту, але той мусить з'явитися на запит правоохоронців.

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За свідченнями представника міністерства юстиції, Дуров постав перед суддею в Паризькій судовій дільниці на півночі столиці, пише Bloomberg.

Очікувалося, що суддя піддасть Дурова додатковим допитам, перш ніж вирішить, чи висувати проти нього звинувачення, чи назвати його важливим свідком у розслідуванні та відпустити на свободу.

Якщо обвинувачення буде висунуто, то інший суддя, відомий як суддя свободи, повинен буде ухвалити рішення про те, чи слід накласти будь-які обмеження на його пересування, або ж Дуров повинен внести заставу.

Хоча висунення обвинувачень є ключовим моментом французьких розслідувань, кримінальний процес - якщо такий буде призначений - може затягнутися на кілька місяців або навіть років.

Також зазначається, що під час розслідування у Дурова буде можливість оскаржити будь-які звинувачення через свою юридичну команду.

Хто такий Павло Дуров? Павло Дуров - російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджеру Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.

Затримання Павла Дурова - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 серпня стало відомо, що у Франції затримали відомого програміста Павла Дурова. Згідно з повідомленнями ЗМІ, це сталося на підставі французького ордера, виданого Національною дирекцією кримінальної поліції Франції в межах попереднього розслідування. Дуров прибув до Франції з Азербайджану і був включений до реєстру розшукуваних осіб.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко заявив, що затримання засновника месенджера Телеграм Павла Дурова у Франції може обвалити всю агентурну мережу РФ в Європі та стати серйозною проблемою для Москви.

В свою чергу, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що російські окупанти активно використовують Telegram для координації операцій в Україні, тому арешт Павла Дурова та невизначене майбутнє соцмережі викликали занепокоєння серед російських пропагандистів і військових аналітиків.

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