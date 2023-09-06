Стриж ЗСУ вдарив по "Тушках" РФ: окупанти визнали атаки на військові аеродроми

Окупанти скаржаться на удари безпілотників UJ-22 Airborne та Стриж по військових аеродромах РФ.

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БПЛА атакували військові літаки РФ / Колаж: Главред, Фото: fakty.com.ua, скріншот

У країні-агресорі РФ на офіційному рівні визнали успіхи атак українських БПЛА, які атакували дальні надзвукові ракетоносці-бомбардувальники на російських військових аеродромах.

Незважаючи на те, що раніше в міноборони РФ заперечували удари по літаках РФ, фактично зізнання міститься в документах про підозру, про яку Слідчий комітет РФ повідомив українському полковнику Сергію Бурденюку, командиру 383-го полку дистанційно керованих безпілотних літальних апаратів, пише Defense Express.

Зазначимо, що росіяни звинувачують його в організації кількох "незаконних вторгнень" безпілотників у повітряний простір РФ, внаслідок чого "постраждали" стратегічні бомбардувальники та військовослужбовці ЗС РФ.

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Подробиці ударів по військових аеродромах РФ

Зокрема, у РФ визнали, що 7 жовтня 2022 року український безпілотник UJ-22 Airborne, споряджений осколково-фугасною БЧ, таки долетів до російського аеродрому "Шайківка" і на висоті всього 10 метрів над стоянкою бомбардувальників провів успішний підрив.

Крім того, 5 грудня 2022 року з боку України було використано радянський безпілотник Ту-141 "Стриж", перероблений на дрон-камікадзе, який на аеродромі "Дягілєво" завдав масштабних збитків.

Російські силовики відзначають, що в результаті цієї атаки були пошкоджені відразу три бомбардувальники Ту-22М3, одна ракета Х-32, дві будівлі інженерно-авіаційних служб ескадрилій і два автомобілі. Троє окупантів загинули, ще семеро отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що дрони з вибухівкою атакували ворожі "Тушки". На аеродромі "Дягілєво" були пошкоджені стратегічний бомбардувальник Ту-95МС і бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

Нагадаємо, раніше країну-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони. За його словами, немає інформації про постраждалих в результаті падіння уламків.

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