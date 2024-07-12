Стратегія на виснаження працює: чому Захід обережний у питаннях щодо Росії

Попри те, що Росія не припиняє свій терор відносно України, Захід все ще досить обережний у своїх заявах і особливо - діях.

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НАТО взяло курс на поступове виснаження і знищення РФ, а не швидкий розгром / Колаж: Главред, фото: flickr

Після військових злочинів чи чергової ескалації зі сторони країни-агресора, Україна очікує більш радикальної реакції від західних партнерів на дії ворога. Однак, цього не стається. Чому західний світ, зокрема НАТО, так реагують в інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

За його словами, коли після чергового прояву агресії зі сторони РФ Україна говорить, як погано, що вона не в НАТО, в Альянсі це сприймають навпаки. Тому що країни-члени не зобов'язані в цій ситуації втручатися, починати війну, посилати своїх солдатів і взагалі можуть дозволяти собі на півроку зупинити будь-яку допомогу, як це було у США кілька місяців тому. А якби Україна була членом НАТО - країнам довелося йти на рішучі кроки згідно із документами Альянсу.

"НАТО має багато власних проблем. І навіть якщо поставити собі ключове питання "А якби Україна була в НАТО, то чи напала б на неї Росія?" як основну точку всіх наших міркувань про НАТО, то для нас начебто очевидно, що тоді б Росія не напала. Але для політиків Заходу це звучить не очевидно. І якби, наприклад, Україна була членом НАТО, і Росія продовжила чи розвинула б свою гібридну агресію проти України, тоді НАТО, можливо, показало б свою неспроможність, оскільки країни-члени Альянсу не надіслали б війська, не вдарили б по Москві", - каже експерт. відео дня

За його словами, наразі невідомо і те, чи виконає НАТО свої зобов'язання колективної безпеки у випадку агресивних дій зі сторони Росії або Білорусі в балтійських державах чи Польщі. Або ж, якщо вони вдадуться до спроби окупувати Сувалкський коридор. Чи почне НАТО воювати перед загрозою можливої ​​ядерної війни зараз є також неочевидним.

Ще одна причина такої реакції заходу на терор зі сторони РФ - це відсутність великої шкоди інтересам НАТО при нинішній війні в Україні. Агресор Росія в ній все більше грузне і Путін намагається знайти вихід з цієї ситуації. Диктатору здається, що він пропонує реалістичні шляхи, однак Україна на це не погоджується, як і її західні партнери. Через це Путін починає нервувати, як от на зустрічі з Орбаном.

При цьому Росія не припиняє воювати, виснажуватися і ця схема у стратегії Заходу працює. Хоча Україна хотіла б розгрому та знищення РФ, але світ розуміє, що це нереалістично. Тому партнери системно і послідовно послаблюють ворожу країну.

"Така обережність Заходу – це ситуативна річ. Справа в тому, що на переговорному столі (а переговори, як ми розуміємо, тривають і в човниковій дипломатії, і, можливо, за всіма можливими прямими лініями) не вступ України до НАТО - це одна з ключових карт, які розігруються", - каже Розумний.

Заходу нічого не вартує це дати Путіну, в той час як Україна не може відмовитись від свого шляху до НАТО, тому що це записано в Конституції і є політичний консенсус. Але для вступу України до Альянсу потрібна згода усіх сторін. Натомість НАТО може офіційно або неофіційно пообіцяти Росії, що Україну не приймуть найближчим часом. Це стане можливістю для Путіна подати для власного електорату величезну перемогу РФ у цій війні. Бо сторони протистояння, очевидно, шукатимуть компромісу.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Реакція країн НАТО на російсько-українську війну

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що не готовий говорити з Володимиром Путіним, поки російський диктатор не змінить свою поведінку.

Раніше стало відомо, що у НАТО прогнозують, що країна-агресорка РФ пристосувалася до життя в умовах воєнної економіки і готова воювати ще щонайменше 3-4 роки.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив масштабний ракетний удар РФ по Україні вранці в понеділок, 8 липня, і пообіцяв, що буде ухвалено рішення про подальшу підтримку нашої країни.

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