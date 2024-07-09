В NYT дали прогноз, скільки територій України зможе захопити РФ у найближчі дні

Росіяни поступово просуваються територією України, аналітики видання NYT вважають, що в найближчі тижні росіянам не вдасться захопити нові території.

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Росіяни не мають потенціалу для захоплення нових українських територій / колаж: Главред, фото: УНІАН

Весною та на початку літа 2024 року росіяни активно намагались якнайглибше просунутися українськими територіями, використовуючи вигоду від захоплення Авдіївки. Проте, їм так і не вдалось це зробити. Аналітики The New York Times розповідають, що війська РФ у найближчі тижні не зможуть захопити нові території в Україні.

"Проблеми Росії демонструють значну зміну динаміки війни, яка в останні місяці була на користь Москви. Російські війська продовжують атакувати, але їхній поступовий прогрес уповільнюють міцні позиції українців. Найближчі місяці для України будуть непростими, пише газета. Але лідери країн Альянсу, які цього тижня збираються у Вашингтоні на 75-ту річницю заснування Організації Північноатлантичного договору, можуть законно стверджувати, що їхні зусилля зі зміцнення України працюють", - написали у виданні.

Журналісти підкреслюють, що українцям буде дуже важко на фронті у наступні місяці, проте росіяни не зможуть просунутися вперед. "Великий прорив Росії зараз малоймовірний".

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Як заявили представники ЗМІ, під час майбутнього саміту Альянсу, світові країни оголосять про посилення підтримки України.

На саміті нависає занепокоєння щодо придбання Росією зброї - зокрема, ракет, безпілотників та частин для їх виготовлення - в Ірану, Північної Кореї та Китаю.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

На третьому році нищівної війни існує реальне занепокоєння щодо здатності України підтримувати свою інфраструктуру, включно з електромережею, функціонуючою в умовах російських атак.

Війна в Україні та просування росіян

Нагадаємо, союзники можуть обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні потенційне збивання російських ракет, які летять у напрямку Польщі під час атак на Україну.

Раніше стало відомо, що в ООН повідомили, що "ймовірно" у дитячу лікарню "Охматдит" влучила саме російська ракета, а не уламки після роботи української ППО.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кожен росіянин, який причетний до обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня буде відповідати за свій злочин.

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