Суровікіна затримали через заколот Пригожина: у Мережі розповіли нову версію

Російського генерала Сергія Суровікіна затримали і допитують через участь у заколоті Пригожина, розповіли в російському сегменті мережі.

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Є інформація, що Суровікін начебто ізольований від зовнішнього світу / колаж Главред, скріншоти з відео

Один з генералів російської армії Сергій Суровікін (який одно тимчасово був командувачем російськими окупаційними військами в Україні) вже довгий час не з'являвся на публіці. За наявними даними, його могла затримати російська контррозвідка. Про це повідомляє Telegram-канал "Верстка".

Російська влада нібито дала наказ затримати генерала через ймовірну причетність до заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. В даний час Суровікіна нібито допитують путінські спецслужби.

Є інформація, що Суровікін начебто ізольований від зовнішнього світу і не виходить на зв'язок з близькими більше двох тижнів.

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Російський адвокат Євген Смирнов розповів, що кримінальну справу щодо заколоту Пригожина досі могли не закривати – незважаючи на численні повідомлення про зворотне в пропагандистських ЗМІ. Тому Суровікіна цілком можуть по ній допитувати.

"Хоча в більшості справ термін затримання без вибору запобіжного заходу – 48 годин, Суровікін цілком може бути ізольований досі", – підкреслив він.

У свою чергу, глава комітету з оборони Держдуми країни-агресора РФ Андрій Картаполов сказав російським пропагандистам, що Суровікін. поки нібито "відпочиває".

"Суровікін відпочиває зараз поки. Не доступний", - сказав Картаполов.

Хто допомагав Пригожину влаштувати спробу бунту в РФ

Telegram-канал Генерал СЗР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

За даними The New York Time, колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК"Вагнер" Євгенія Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. В даний час США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту.

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня.

Крім того, джерела, близькі до Міністерства оборони РФ, підтвердили журналістам видання The Moscow Times інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв'язку з заколотом ПВК "Вагнера".

Сам Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає, заявив колишній головний редактор "Ехо Москви" Венедиктов.

Дочка Суровікіна Вероніка заявляла, що генерал знаходиться на робочому місці і з ним все добре.

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