УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Суровікіна затримали через заколот Пригожина: у Мережі розповіли нову версію

Дмитро Відоменко
12 липня 2023, 22:50 оновлено 12 липня, 22:50
82
Російського генерала Сергія Суровікіна затримали і допитують через участь у заколоті Пригожина, розповіли в російському сегменті мережі.
Суровікін, Пригожин
Є інформація, що Суровікін начебто ізольований від зовнішнього світу / колаж Главред, скріншоти з відео

Один з генералів російської армії Сергій Суровікін (який одно тимчасово був командувачем російськими окупаційними військами в Україні) вже довгий час не з'являвся на публіці. За наявними даними, його могла затримати російська контррозвідка. Про це повідомляє Telegram-канал "Верстка".

Російська влада нібито дала наказ затримати генерала через ймовірну причетність до заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. В даний час Суровікіна нібито допитують путінські спецслужби.

Є інформація, що Суровікін начебто ізольований від зовнішнього світу і не виходить на зв'язок з близькими більше двох тижнів.

відео дня

Російський адвокат Євген Смирнов розповів, що кримінальну справу щодо заколоту Пригожина досі могли не закривати – незважаючи на численні повідомлення про зворотне в пропагандистських ЗМІ. Тому Суровікіна цілком можуть по ній допитувати.

"Хоча в більшості справ термін затримання без вибору запобіжного заходу – 48 годин, Суровікін цілком може бути ізольований досі", – підкреслив він.

У свою чергу, глава комітету з оборони Держдуми країни-агресора РФ Андрій Картаполов сказав російським пропагандистам, що Суровікін. поки нібито "відпочиває".

"Суровікін відпочиває зараз поки. Не доступний", - сказав Картаполов.

Хто допомагав Пригожину влаштувати спробу бунту в РФ

Telegram-канал Генерал СЗР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

За даними The New York Time, колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК"Вагнер" Євгенія Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. В даний час США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту.

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня.

Крім того, джерела, близькі до Міністерства оборони РФ, підтвердили журналістам видання The Moscow Times інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв'язку з заколотом ПВК "Вагнера".

Сам Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає, заявив колишній головний редактор "Ехо Москви" Венедиктов.

Дочка Суровікіна Вероніка заявляла, що генерал знаходиться на робочому місці і з ним все добре.

Інші новини:

Євген Пригожин Сергій Суровікін громадянська війна в Росії
Реклама

Головне за день

"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

21:57 Світ
"Можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто": Зеленський поставив на місце Воллеса

"Можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто": Зеленський поставив на місце Воллеса

19:42 Україна
Підсумки саміту НАТО: Зеленський розповів, яку перемогу везе в Україну

Підсумки саміту НАТО: Зеленський розповів, яку перемогу везе в Україну

19:14 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:50

Суровікіна затримали через заколот Пригожина: у Мережі розповіли нову версію

22:46

"Це хороші новини для України": Воллес порівняв Шойгу та Герасимова з дуетом коміків

22:20

Навіщо 14 липня потрібно економити гроші: прикмети і що не можна робити

21:57

"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

21:55

Блогер-скандаліст розповів, чому Гайтана пішла зі сцени

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:46

"Саміт НАТО став поразкою для Путіна": прем'єр Португалії підтримав Україну

21:23

Зеленський відповів на слова президента Чехії про "вікно можливостей" ЗСУ до кінця року

21:12

Нікому нічого не обіцяв: Ердоган розповів, як повернулися командири Азова в Україну

21:03

Ветеринар назвав п’ять ознак того, що ваша собака справді вам довіряєВідео

Реклама
20:13

"Воля або смерть": 1+1 покаже документалку про воїнів Східного фронту

19:44

Авраменко розповів, як правильно назвати "ссилку" українською мовоюВідео

19:42

"Можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто": Зеленський поставив на місце ВоллесаВідео

19:42

Віталій Козловський показав, в яких умовах проходить військові навчання

19:33

Чи є в українській мові слова "творог", "копчик" і "брюки": Авраменко дав відповідь

19:20

Чому ми не маємо права ображатися на НАТОПогляд

19:14

Підсумки саміту НАТО: Зеленський розповів, яку перемогу везе в УкраїнуВідео

19:03

Соліст "ТіК" показав красиві і романтичні фото на честь річниці весілля

18:49

Нарешті стане краще: трьом знакам зодіаку пощастить з грошима в серпні

18:39

Новий рецепт, який з'їдається відразу з пакетом: унікальні овочі по-корейськи за 15 хвилинВідео

18:24

Старі рвані колготки - скарб: що з них роблять

Реклама
18:16

Кабмін поміняв правила допомоги переселенцям: хто залишиться без грошей

18:12

"Погані новини для вас, пане Зеленський": Байден розпочав зустріч з президентом УкраїниВідео

17:50

Дружина холостяка Макацарії вперше показала новонародженого сина

17:23

Знижка у розмірі 100%: хто з українців може отримати пільги на комуналку та паливо

17:21

Країни G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України - Єрмак

17:21

У НАТО назвали сценарій, коли Україну не приймуть в Альянс

17:11

Україну поб'є градом: синоптики попередили про нові зливи

17:08

Як почуватиметься людина, яка щодня їсть курку: наслідки

16:54

Українці мало економлять світло: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення

16:36

"Знаєте, ми не Amazon": топ-чиновник з Лондона Воллес несподівано пройшовся по Україні

16:28

"Два ідіоти не можуть домовитися": українська діджей обгадила матом саміт НАТО і українського президента

16:26

Як можна використовувати недопите вино: 3 дивовижні способи врятують напій

16:11

"Ми потребуємо гарантій": Зеленський зробив першу заяву після Ради НАТО-УкраїнаВідео

16:09

Чи можна варити вишневе варення з кісточками: несподівана відповідь здивує наповал

16:08

"Ледве ходив і не дихав": Дантес розповів, що довело його до лікарні

15:21

"Путіна вже відкачують": Зеленського зустріли як героя на Раді Україна-НАТО

15:17

Потрібна лише хвилина: хімік Репіч показав, як прискорити дозрівання авокадоВідео

15:15

Німеччина вийде з договору з Польщею про ремонт танків Leopard - Handelsblatt

15:13

Мікрохвильовка на кухні: як краще розмістити незамінний девайс

15:06

Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року - Кулеба

Реклама
14:52

Розкрито подробиці заповіту Мадонни - хто отримає гроші

14:51

У РФ "колосальні втрати": ЗСУ потужно пішли вперед на Бердянському напрямку

14:49

Зеленський зробив заяву, як ЗСУ застосовуватимуть касетні боєприпаси

14:41

Як врятувати зрази: що робити, якщо вони розвалюються, а тісто рідке

14:40

Чому не можна зберігати продукти в фользі: відповідь насторожує

14:33

Засідання Ради "Україна-НАТО": Зеленський зустрівся з Байденом та Ердоганом

14:11

"Я не збираюся переконувати Байдена": Зеленський назвав терміни вступу України до НАТОВідео

14:06

"Це посягання": у Путіна істерять через гарантії безпеки для України

13:58

G7 планує затвердити гарантії безпеки для України: Зеленський зробив важливу заяву

13:37

Загадка для рибалки: чому риба клює на хробака, хоч він і не водиться у воді

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти