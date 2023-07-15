'Бунт в Росії': експерт розкрив, що чеченська армія може піти на Москву

Так званий "русский мир" мало кому цікавий і вже точно він не цікавить мусульман, вважає Гельман.

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Гельман розповів про можливі перевороти у Росії/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншоти: відео Telegram

В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман розповів про можливі внутрішні перевороти та назвав сценарії бунту в Росії.

"В першу чергу, на це здатна чеченська армія, якій все одно, куди йти. Так званий "русский мир" мало кому цікавий і вже точно він не цікавить мусульман. Для них головне - особиста відданість, інших мотивів немає. Причому віддані вони Кадирову, а не Путіну. Як тільки всередині Росії щось зміниться, вони тут же будуть готові діяти. Чеченці вже показали свої наміри, коли був скандал з будівництвом мечеті у Москві. Вони одразу заявили, що в разі чого піднімуться і вже завтра будуть в столиці", - розповів Гельман.

Експерт додав, що тут примітно, що у Путіна, який вже не довіряє нікому, раптом перейнялися правами людини у Чечні після побиття журналістів.

"Це результат пригожинського вояжу - всі люди, які здавалися йому найближчими і лояльними, тепер під підозрою. Маніячна підозрілість - одне зі слабких місць Путіна", - вважає Гельман

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, коли буде бунт в Росії проти Путіна:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Переворот в Росії

Нагадаємо, що експерт розповів про ймовірний палацовий переворот в Росії. Пропагандисти скільки завгодно можуть демонструвати цифри про підтримку Путіна на рівні 90%, але вже розкрилася слабкість держави.

Режим Путіна впаде до кінця 2024-го, Пригожин підготував компромат. Режим Володимира Путіна в країні-агресорі Російській Федерації можна повалити тільки збройними зусиллями, домовленості не спрацюють, вважає Цезар.

Експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна. Золотарьов додав, що процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався.

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