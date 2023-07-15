УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Бунт в Росії": експерт розкрив, що чеченська армія може піти на Москву

Юлія Куришко
15 липня 2023, 03:15
1
Так званий "русский мир" мало кому цікавий і вже точно він не цікавить мусульман, вважає Гельман.
'Бунт в Росії': експерт розкрив, що чеченська армія може піти на Москву
Гельман розповів про можливі перевороти у Росії/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншоти: відео Telegram

В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман розповів про можливі внутрішні перевороти та назвав сценарії бунту в Росії.

"В першу чергу, на це здатна чеченська армія, якій все одно, куди йти. Так званий "русский мир" мало кому цікавий і вже точно він не цікавить мусульман. Для них головне - особиста відданість, інших мотивів немає. Причому віддані вони Кадирову, а не Путіну. Як тільки всередині Росії щось зміниться, вони тут же будуть готові діяти. Чеченці вже показали свої наміри, коли був скандал з будівництвом мечеті у Москві. Вони одразу заявили, що в разі чого піднімуться і вже завтра будуть в столиці", - розповів Гельман.

Експерт додав, що тут примітно, що у Путіна, який вже не довіряє нікому, раптом перейнялися правами людини у Чечні після побиття журналістів.

"Це результат пригожинського вояжу - всі люди, які здавалися йому найближчими і лояльними, тепер під підозрою. Маніячна підозрілість - одне зі слабких місць Путіна", - вважає Гельман

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, коли буде бунт в Росії проти Путіна:

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Переворот в Росії

Нагадаємо, що експерт розповів про ймовірний палацовий переворот в Росії. Пропагандисти скільки завгодно можуть демонструвати цифри про підтримку Путіна на рівні 90%, але вже розкрилася слабкість держави.

Режим Путіна впаде до кінця 2024-го, Пригожин підготував компромат. Режим Володимира Путіна в країні-агресорі Російській Федерації можна повалити тільки збройними зусиллями, домовленості не спрацюють, вважає Цезар.

Експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна. Золотарьов додав, що процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався.

Більше цікавих новин:

війна в Україні Марат Гельман Володимир Путін громадянська війна в Росії
Реклама

Головне за день

"Доведеться знищувати окупантів до кінця липня": Світан спрогнозував успіхи ЗСУ

"Доведеться знищувати окупантів до кінця липня": Світан спрогнозував успіхи ЗСУ

01:35 Україна
"Це розпочнеться дуже скоро": Данілов анонсував неминучий процес фрагментації РФ

"Це розпочнеться дуже скоро": Данілов анонсував неминучий процес фрагментації РФ

23:13 Світ
Суд заарештував Пашу-мерседеса, вийти зможе під величезну заставу

Суд заарештував Пашу-мерседеса, вийти зможе під величезну заставу

22:32 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:15

"Бунт в Росії": експерт розкрив, що чеченська армія може піти на Москву

02:35

Тільки геній впорається з цією головоломкою: треба знайти яблуко серед кактусів

02:05

Путін влаштує репресії і буде бунт: експерт зробив прогноз про майбутнє РФВідео

01:35

"Доведеться знищувати окупантів до кінця липня": Світан спрогнозував успіхи ЗСУ

00:15

Жінка поділилася магічним прийомом, як дуже швидко очистити забруднений посуд

Заморозки війни не буде, до кінця року ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року – СвітанЗаморозки війни не буде, до кінця року ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року – Світан
14 липня, п'ятниця
23:32

Чому в Туреччині такий смачний рис: лайфхаки від турецько-української господині

23:25

Що покласти в гаманець 16 липня, щоб завжди були гроші: прикмети дня

23:13

"Це розпочнеться дуже скоро": Данілов анонсував неминучий процес фрагментації РФ

23:02

Ще один телеведучий встав в чергу за прийомною дитиною

Реклама
22:40

"Мама повертається в йогу": Даша Астаф'єва показала чудеса гнучкостіВідео

22:32

Суд заарештував Пашу-мерседеса, вийти зможе під величезну заставу

22:12

Підвищення комуналки: Шмигаль пояснив, що буде із тарифами в Україні

22:11

"Мені наплювати, мене ніхто не зупинить": Залужний обіцяє звільнити Крим

21:59

Лавров з піною біля рота накинувся на Борреля та звинуватив у "змові"

21:48

Ми будемо вбивати ворога на його території зі своєї зброї - Залужний

21:16

Світан розкрив, чи можуть Україну примусити до замороження війни

20:49

"Це важка війна": Пентагон неабияк вражений результатами контрнаступу ЗСУ

19:58

Паша-мерседес нахабно відмовився визнавати РФ країною-агресоромВідео

19:42

"Ця війна назавжди": Світан розкрив істинні цілі Росії щодо України

19:33

"Гравцям важливий результат": політтехнолог анонсував ключові події на фронті восениВідео

Реклама
19:25

Вигівського призначили новим керівником Нацполіції України: що про нього відомо

19:20

Чому НАТО боїться навіть запрошувати Україну до АльянсуПогляд

18:30

"Україна досягне великого успіху на фронті": розвідка Естонії дала прогноз війні

18:14

Україну накриє потужний антициклон Фі: погода на вихідних раптово зміниться

18:05

Favbet придбав 53 пікапи для "Армії дронів" за понад 57 млн грн реклама

18:05

Чому на груші чорніє і сохне листя: 2 правила порятунку дерева

17:50

Євроденс: Лобода записала новий україно-європейський трек

17:31

Ердоган розкрив, що Путін погодився на продовження зернової угоди -  AFР

17:24

Три знаки зодіаку, які блискуче перетворюють невдачі в досягнення

17:24

На колінах і зі сльозами на очах: у Луцьку провели в останню путь 31-річного воїна

17:10

ЗСУ підуть у контрнаступ у Херсонській області - Нацгвардія

17:02

"Коментарі були перекручені": Воллес виправдався після різкої заяви в бік України

16:39

"Були б щасливі, якби він не приїхав": в ПАР заговорили про арешт Путіна

16:25

Пальчики оближеш: як смачно посмажити цвітну капусту – дивовижні трюки

16:09

Путін хоче захопити нові території: Шольц назвав наступну мету РФ

15:57

В Україні перерахували пенсії: чи збільшать українцям виплати по інвалідності

15:43

Названо 5 чоловічих імен з сильною енергетикою: успішні і відповідальні чоловіки

15:24

Квіткова і Добринін з'явилися разом

15:23

Україна близька до великого успіху: у розвідці Естонії дали несподіваний прогноз

15:18

Кращий засіб від чорної цвілі: експерт розповів, як позбутися від дефекта

Реклама
15:10

"Падіння режиму Путіна": експерт розкрив, що буде із Росією після деокупації КримуВідео

15:07

"Вся надія на Путіна": політолог сказав, яка слабкість диктатора розпалить бунтВідео

14:49

ВСУ наступають дуже добре, все повільно через відмову Заходу дати F-16 - Ходжес

14:25

Слава Дьомін показав, як проводить час з колишньою

14:15

Редакція "Главреда" просить вибачення у Ольги Полякової та її доньки Марії за некоректну публікацію официально

14:04

Неприємні подробиці: стало відомо, від чого померла дочка Елвіса Преслі

13:44

У розвідці дізналися нові плани ворога: Зеленський провів важливе засідання

13:36

"Жест доброї волі" у 3 регіонах: Світан сказав, звідки ЗСУ виб'ють війська РФ

13:29

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 липня: Льву - баланс, Діві - підвищення

13:05

На 1,7 км: захисники України рвонули вперед на Мелітопольському напрямку

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти