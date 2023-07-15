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Путін влаштує репресії і буде бунт: експерт зробив прогноз про майбутнє РФ

Андрій Ганчук
15 липня 2023, 02:05
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Глава Кремля Володимир Путін створить подобу опричнини, щоб впоратися з наростаючим невдоволенням правлячого класу в РФ, вважає Марат Гельман.
Путін, Кремль
На Путіна чекає бунт у відповідь на репресії проти правлячого класу - експерт / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

У країні-агресорі Росії в рамках політики Володимира Путіна щодо встановлення контролю над правлячим класом почнуться арешти. Події призведуть до того, що окремі фігури підуть на бунт проти кремлівського режиму. Про це заявив російський політтехнолог Марат Гельман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Путін в спробі придушити невдоволення серед правлячого класу влаштує арешти і створить щось накшталт нової опричнини.

"Думаю, що в Росії почнуться якісь арешти. Недовіра Путіна до свого оточення і прагнення до контролю призведе до створення особливої структури, якоїсь нової опричнини", - вважає експерт.

Однак внаслідок подібних подій певні фігури піднімуть проти нього бунт.

"Недовіра призведе до того, що хтось, рятуючи свою шкуру, буде змушений підняти бунт. Пригожин теж виступив після того, як зрозумів, що є загроза його життю. В іншому випадку він зберігав би лояльність Путіну", - підкреслив Марат Гельман.

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Військовий заколот Пригожина

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня звинуватив Міністерство оборони окупантів РФ в ударі по тилових позиціях вагнерівців.

У відповідь Пригожин оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання Вагнер на Москву, щоб розібратися з міністром Шойгу і главою Генштабу Герасимовим.

Вранці 24 червня Пригожин сказав, що Вагнер взяла під контроль всі військові об'єкти Ростова-на-Дону.

Бунтівники встановили контроль над Південним військовим округом. Кадрові російські окупанти намагалися наносити по них удари з повітря, а бойовики збивали вертольоти.

Далі колони Вагнера рушили на Москву. Однак Пригожин зупинив свій похід до столиці країни-агресора РФ за підсумками перемовин з главою Білорусі Лукашенком і директором ФСБ Бортніковим. В результаті домовленостей Пригожин і частина його ПВК поїхали до Білорусі.

Дивіться відео, в якому Гельман розповів про сценарії бунту в Росії:

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новини Росії Марат Гельман Володимир Путін
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