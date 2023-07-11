Армія РФ не виконала наказ зупинити заколот Пригожина - Reuters

Нібито щонайменше дві російські військові частини отримали наказ чинити опір "вагнерівцям", але не виконали його, пише Reuters.

https://glavred.net/world/armiya-rf-ne-vypolnila-prikaz-ostanovit-myatezh-prigozhina-reuters-10484722.html Посилання скопійоване

Російська армія не виконала наказ зупинити заколот Пригожина і ПВК "Вагнера", пише Reuters / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Під час недавнього заколоту ПВК "Вагнера" та їх ватажка Євгена Пригожина в країні-агресорі РФ російська армія отримала наказ перехопити бойовиків, проте нічого не робили для його виконання. Про це йдеться в журналістському розслідуванні західного агентства Reuters.

Вищевказаний висновок журналісти побудували на даних, які надійшли з п'яти різних джерел – з російських силових структур, від трьох осіб, близьких до Кремля, а також від представника окупаційної влади в одному з районів на сході України.

Нібито щонайменше дві російські військові частини на південному заході країни-агресора Росії отримали наказ жорстко чинити опір "вагнерівцям", але не виконали його.

відео дня

Деякі російські підрозділи нічого не робили, оскільки їх застали зненацька, інші вважали, що Пригожин діяв за наказом Кремля. Деякі офіцери не хотіли протистояти "вагнерівцям", оскільки відчували солідарність з ними і поділяли гнів Пригожина з приводу того, як керівництво Міністерства оборони країни-агресора РФ веде війну.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив у коментарі Reuters, що багато російських військових (у тому числі мінімум 14 генералів) стали на бік Пригожина.

"Є дуже багато командирів, які симпатизують Вагнеру і не хочуть слідувати Путіну", – сказав він.

Бунт Пригожина

Після наступу "вагнерівців" на Москву Путін перелякався і викликав терміново Пригожина на розмову. За словами Пєскова, на зустріч були запрошені 35 осіб.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун переконаний, що після цього заколоту Кремль може прискорити ліквідацію Пригожина. Вся справа в тому, що Пригожин намагається залишитися в інформаційному полі і він час від часу про себе нагадує.

Варто відзначити, що Зеленський не виключив новий бунт у РФ. Він переконаний, що Путін настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків.

Більше новин про бунт Пригожина: