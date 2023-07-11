Політолог пояснив, що пообіцяли Пригожина взамін на припинення заколоту

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що весь пригожинський заколот спочатку носив оперетковий і декларативний характер.

https://glavred.net/ukraine/politolog-poyasnil-chto-poobeshchali-prigozhina-vzamen-na-prekrashchenie-myatezha-10484755.html Посилання скопійоване

Пригожину пообіцяли збереження життя і грошей - Золотарьов / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Ватажкові ПВК "Вагнера" Євгену Пригожина путінські поплічники пообіцяли зберегти життя і матеріальне благополуччя ‒ взамін на те, що він негайно припинить свій збройний заколот. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Думаю, Пригожину запропонували збереження фінансових активів, навіть повернули "газельку" з 4 мільярдами. Йому запропонували життя і матеріальне благополуччя в обмін на те, що він "згортає бузу" і пропадає з радарів. На користь цієї версії говорить і той факт, що вже практично розпущений медіа-холдинг, і пригожинська "фабрика тролів" перейде в чиїсь вмілі і більш надійні руки, не пропаде. А ось журналістам можна тільки поспівчувати – вони явно залишаться без роботи, а їх робота на Пригожина буде розцінюватися як негативний фактор", ‒ сказав він.

Золотарьов вважає, що весь пригожинський заколот спочатку носив оперетковий і декларативний характер.

"Що стосується самого заколоту, то у мене все-таки відчуття того, що це був недомятеж. Згадайте події заколоту військових в Туреччині - там насамперед спробували ліквідувати Ердогана і завдали удару по готелю, де він нібито перебував. Правда, на той час Ердоган вже змінив місце, і його там не виявилося. Але завжди серйозний заколот - це нейтралізація фігур при владі. Гаразд, Пригожин був не проти Путіна, а проти Шойгу. Але так адже і Шойгу ніхто особливо не ловив, хоча при бажанні це можна було б продемонструвати [...] але, можливо, в цей момент хтось дуже вдало їм зіграв і підштовхнув. Коли один вертоліт завдає удару по колоні, це дуже дорога декорація, яка повинна переконати непосвяченого людини в реальності того, що відбувається. Але вертольотів одночасно може бути і десяток, і могли наноситися Удари з повітря по колоні, яка вразлива за визначенням, але ніхто навіть не перекривав рух для цивільних машин по М-4. Дуже багато питань і дивних моментів в цьому заколоті. Занадто все легко і просто до 17:00 суботи відбувалося", ‒ сказав він.

Дивіться на відео чат Андрія Золотарьова на Главреді:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК"Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок вагнерівців назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "повинно бути зупинено", після чого почав військовий заколот в РФ.

Вранці 24 червня ПВК "Вагнера" взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Вагнерівці збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК "Вагнера" захопила і Воронеж. Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі в свою чергу заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Глава української розвідки Кирило Буданов зазначав, що Пригожин зупинив свій наступ в 200 км від Москви тому, що не хотів привести до розвалу РФ. Він додав, що Пригожина переконали щодо того, що цей заколот може буквально "розірвати" Росію. Зробити йому це не дозволили нібито "патріотичні погляди".

Читайте також: