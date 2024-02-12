"Зіткнення Путіна і Заходу все-таки буде": Гельман сказав, як це може статися

На Заході розуміють, що Путін вже давно виношує план зіткнення з НАТО. Але відкриття другого фронту призведе до смерті путінського режиму.

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Зіткнення Путіна і Заходу все-таки буде, вважає Марат Гельман/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Зіткнення країни-агресорки Росії та НАТО цілком ймовірно може відбутися навіть незалежно від того, чим завершиться війна в Україні.

Але якщо РФ відкриє другий фронт, це може призвести до падіння путінського режиму в Росії. Таку думку висловив російський політтехнолог, галерист Марат Гельман в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що західна розвідка дуже добре працює.

"Росія вивчається цією розвідкою ще з Мюнхенської промови Путіна, яку він виголосив у 2007 році. На Заході розуміють, що ще до 2014 року Путін виношував план щодо зіткнення з НАТО на Сувалкському перешийку біля Калінінграда. План мав працювати проти країн Балтії у разі проблем у Росії із забезпеченням Калінінграда", – зазначив Гельман.

За його словами, Захід загалом усе знав ще тоді. Гельман висловив сподівання, що будь-які плани Кремля не будуть таємницею для європейської спільноти.

"І, в принципі, у війні в Україні все у всіх на очах. Дані із супутників і розвідка дають змогу визначити точне розташування як російських, так і українських військ", – сказав він.

Політтехнолог вважає, що незалежно від того, чим завершиться українська епопея, зіткнення Путіна і Заходу все-таки буде. За його словами, можливо, будуть відкриті другі-треті фронти, десь на периферії, як у Сирії. Але відкриття другого фронту призведе до смерті путінського режиму, як це було для Гітлера під час Другої світової війни, висловив думку Гельман.

"Світова спільнота одразу воювати не буде, але коли Путін розслабиться, отримає неправдиву інформацію і відкриє десь другий фронт, вона максимально сконцентрується на грі на знищення. Складно сказати, яким буде сценарій такої війни. Проте я розумію, що ЦРУ має дуже високі інтелектуальні здібності, і дії американської розвідки не залежать від того, хто в президентському кріслі – Байден чи Трамп. Мені здається, ця частина державної машини знає, що зіткнення з Росією все-таки відбудеться. Вони вивчають сценарії та моделюють ситуації. Звичайно, у роботі зі сценаріями задіяна й Україна", – сказав Гельман.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман зробив прогноз про масові репресії в Росії після президентських виборів:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Чи може РФ напасти на країни-члени НАТО

Раніше повідомлялося, що країна НАТО отримала дані про загрозу нападу Росії. Росія може здійснити військову агресію проти НАТО протягом 3-5 років. Причому йдеться про дані, які були отримані у 2024 році, заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Також раніше Єнс Столтенберг заявив про серйозну загрозу для НАТО. Генсек Альянсу вважає, що у разі перемоги Росії над Україною російська агресія може поширитися на інші країни. Він закликав інші держави готуватися. За його словами, є ризик десятиліть конфронтації з РФ.

Нагадаємо, раніше глава Мюнхенської конференції розкрив плани РФ і заявив, що Путін може напасти на 4 країни. Потрібно зробити все, щоб Україна отримала необхідну для вигнання російських окупаційних військ зі своєї території, сказав дипломат Крістоф Хойсген.

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