'Є ризик десятиліть конфронтації з РФ': Столтенберг заявив про серйозну загрозу для НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо країна-агресорка Росія переможе у війні проти України, то російська агресія може поширитися на інші країни.
Він наголосив, що Альянс повинен "підготуватися до конфронтації (з РФ – ред.), яка може тривати десятиліттями". За його словами, члени НАТО повинні швидше розширювати свою оборонну промисловість. Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Welt am Sonntag, його цитує портал n-tv.
"Якщо Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни", – заявив Столтенберг.відео дня
Він наголосив, що для стримування країни-агресорки Росії потрібно й далі підтримувати Україну у її боротьбі проти агресора. Також він зазначив, що треба інвестувати у військовий потенціал Північноатлантичного альянсу, тому що Росія вже готує свою економіку до тривалої війни.
"Нам потрібно швидше відновити і розширити нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити наші власні запаси. Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого виробництва, як це необхідно під час конфлікту", – сказав генеральний секретар НАТО.
Чи може РФ напасти на країни-члени НАТО
Раніше доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний зазначав, що для війни Росії з НАТО необхідні два стимули. Єдина передумова війни РФ із НАТО може полягати в тому, що Путіну це буде потрібно для підтримання своєї легітимності, адже частиною цієї легітимності є міф про одвічну боротьбу Росії та Заходу, зазначив Розумний.
Також раніше повідомлялося, що країна НАТО отримала дані про загрозу нападу Росії. Росія може здійснити військову агресію проти НАТО протягом 3-5 років. Причому йдеться про дані, які були отримані у 2024 році, заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО хоче змінити курс і координувати надання зброї Україні, щоб переграти Трампа. В Альянсі побоюються, що військова допомога США для України може припинитися у разі перемоги на виборах Дональда Трампа.
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