Сварка між Шойгу і Пригожиним вигідна Україні - Буданов

Кирило Буданов заявив, що конфлікт між головою Міноборони РФ Шойгу і ватажком приватної військової компанії "Вагнера" Пригожиним вигідний для України.

Шойгу, Пригожин, Буданов / Колаж фото УНІАН та Вікіпедія

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що конфлікт між главою Міноборони країни-агресора, РФ, Сергієм Шойгу і ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним грає на руку Україні. Про це український офіцер повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Чим більше буде сварок і серйозних конфліктів всередині їх системи, тим швидше прийде наша перемога", — сказав Буданов.

Керівник ГУР особливо зазначив, що готовий допомогти Пригожину і Шойгу - так, щоб вони поступово знищили один іншого

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Буданов заявив, що зняття генерала Сергія Суровікіна з посади командувача окупаційними військами проти України стало результатом інтриг начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова (відомого ставленика Шойгу), який вміло повісив на того "всіх собак".

"Вони намалювали картину, що виключно через Суровікіна був втрачений Херсон. Тільки через Суровікіна - страшні втрати РФ. Виключно через нього виникли проблеми наркоманії та алкоголізму в армії", — підсумував він.

Конфлікт Пригожина і Шойгу

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам голова відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

Аналітики американського "Інституту вивчення війни" (ISW) припускають, що Пригожин перейшов в інформаційний наступ проти російських військових "еліт".

"Пригожин, ймовірно, розгорнув посилену інформаційну кампанію проти Міноборони РФ у відповідь на можливу роль Шойгу в перешкоджанні продовженню кампанії з вербування ув'язнених, а також на загальне зниження впливу Пригожина", - пишуть в ISW.

Війна Росії проти України: