Пригожин посилив атаку на Шойгу: в ISW пояснили перетасовки Путіна в командуванні окупантів

Кремль призначив на посаду командувачів військовими округами агресора Росії осіб, які вважаються нейтральними в боротьбі Шойгу і Пригожина, вважають аналітики.

Шойгу міг вплинути на ситуацію з припиненням вербування ув'язнених ПВК Вагнера - аналітики / Колаж скріншот YouTube

У Кремлі вирішили призначити на посади командувачів військовими округами країни-окупанта Росії осіб, яких вважають нейтральними у боротьбі міністра оборони Сергія Шойгу з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним. Оперативні можливості Пригожина на війні проти України обмежилися, а сам він посилив інформаційну кампанію проти російського Міноборони. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що призначення командувачів Центральним, Південним, Західним і Східним військовими округами провели для того, щоб підготуватися до широкомасштабного наступу на Україну.

Також перестановки вказують на можливу спробу Міністерства оборони чітко виділити відповідальність кожного військового округу на війні.

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"Призначення цих командирів не означає відновлення довоєнного керівного блоку МО або розширення ультранаціоналістично налаштованих силовиків, незважаючи на повідомлення про зв'язки Никифорова з Євгеном Пригожиним і зв'язки Мордвічева з главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим", - пишуть аналітики.

Кремль намагається "залагодити" конфлікт між Шойгу і Пригожиним

Як вважають експерти, Москва на тлі боротьбу Пригожина і Шойгу вирішила провести призначення більш нейтральних фігур, щоб спробувати заспокоїти обидві сторони. При цьому керівники округом стануть потенційними "козлами відпущення" за будь-які невдачі у війні і повинні відвести удар критики від Герасимова.

Пригожин атакує Шойгу

Аналітики припускають, що Пригожин перейшов в інформаційний наступ проти російських військових "еліт".

"Пригожин, ймовірно, розгорнув посилену інформаційну кампанію проти Міноборони РФ у відповідь на можливу роль Шойгу в перешкоджанні продовженню кампанії з вербування ув'язнених, а також на загальне зниження впливу Пригожина", - пишуть в ISW і підкреслюють, що падіння популярності Пригожина і припинення вербування ув'язнених, схоже, обмежує дії бойовиків ПВК Вагнера на війні проти України.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу на противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

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Війна Росії проти України: