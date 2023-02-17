"Патріот" створили на противагу "Вагнеру": Пономарьов розповів про провальну ідею Шойгу

Такі дії Сергія Шойгу демонструють його нездатність керувати армією РФ, вважає Ілля Пономарьов.

Шойгу , Пономарьов / Главред, скріншот YouTube

Приватна армія Міністра оборони РФ Сергія Шойгу "Патріот", яку створили на противагу "Вагнеру", приречена на провал.

В інтерв'ю Главреду російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов зазначив, Міністру оборони, у якого в підпорядкуванні ціла державна армія, ще створювати якусь маленьку приватну не має сенсу.

"На мій погляд, це ініціатива приречена на провал. Власне, наразі вона і є не успішна. Я можу зрозуміти, коли якісь приватні підрозділи створюють умовні газпроми і роснефті, тому що у них є об'єкти, які треба захищати, і тому там є свої сформовані структури на кшталт служб безпеки",-зазначив Пономарьов.

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Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов - російський політичний діяч, підприємець в області високих технологій. Депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває в США, пише Вікіпедія.

За його словами, такі дії Шойгу демонструють його нездатність керувати армією РФ.

"Але коли це робить Міноборони, це додатково тільки показує абсолютну нездатність Шойгу до управління армією в цілому, його недієздатність як воєначальника. Мені здається, так це і буде сприйматися вищим політичним керівництвом РФ", - підсумував політик.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому глава Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

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