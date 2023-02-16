Євросоюз у річницю нападу Путіна на Україну залишить Росію без унітазів

Європейський Союз в рамках 10-го пакету санкцій має намір заборонити експорт на територію країни-агресора Росії біде, унітазів, зливних бачків та іншої подібної сантехніки. У будинку кожного п'ятого росіянина немає туалету, тому армія окупантів краде унітази в країнах, на які нападає.
У матеріалі Euobserver йдеться про те, що унітази – символ правління директора держави-окупанта РФ Володимира Путіна. Режим нічого не зробив для поліпшення життя росіян.
Також журналісти відзначили, що росіяни почали красти унітази ще в Грузії в 2008 році. Тепер армія РФ цупить їх в Україні, тоді як у кожному п'ятому російському будинку немає туалету.
"Нехай беруть унітази - вони знадобляться в дорозі - і повертаються додому", - говорив президент Зеленський в січні.
Крім того, у виданні навели ще одну цитату президента з приводу сантехнічної клептоманії російських окупантів.
"Ви знаєте, вони раніше говорили про свою найбільшу мрію-побачити Париж і померти ... тепер їхня мрія - вкрасти унітаз і померти", - підкреслював Володимир Зеленський.
Боєць ТРО Володимир В'ятрович заявляв, що деякі дії російських окупантів ніхто не може пояснити, окрім як психіатр. За його словами, унітаз - приз солдата РФ, який той закинув на танк і повіз додому.
Раньше один з окупантів Росії зізнався, що вдома у нього немає ані душа, ані туалету. В Україні він побачив цивілізацію. Туалет у загарбника у вигляді дірки в підлозі.
Що ще вкрала армія Росії в Україні:
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