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Євросоюз у річницю нападу Путіна на Україну залишить Росію без унітазів

16 лютого 2023, 16:23
"Другій армії світу" вже звично підцуплювати унітази – вони їх почали красти ще в 2008 році в Грузії, коли напали на країну, нагадали журналісти.
Путін, унітаз
У Європі назвали унітаз символом правління Путіна Росією / Колаж Pixabay

Європейський Союз в рамках 10-го пакету санкцій має намір заборонити експорт на територію країни-агресора Росії біде, унітазів, зливних бачків та іншої подібної сантехніки. У будинку кожного п'ятого росіянина немає туалету, тому армія окупантів краде унітази в країнах, на які нападає.

У матеріалі Euobserver йдеться про те, що унітази – символ правління директора держави-окупанта РФ Володимира Путіна. Режим нічого не зробив для поліпшення життя росіян.

Також журналісти відзначили, що росіяни почали красти унітази ще в Грузії в 2008 році. Тепер армія РФ цупить їх в Україні, тоді як у кожному п'ятому російському будинку немає туалету.

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"Нехай беруть унітази - вони знадобляться в дорозі - і повертаються додому", - говорив президент Зеленський в січні.

Крім того, у виданні навели ще одну цитату президента з приводу сантехнічної клептоманії російських окупантів.

"Ви знаєте, вони раніше говорили про свою найбільшу мрію-побачити Париж і померти ... тепер їхня мрія - вкрасти унітаз і померти", - підкреслював Володимир Зеленський.

Боєць ТРО Володимир В'ятрович заявляв, що деякі дії російських окупантів ніхто не може пояснити, окрім як психіатр. За його словами, унітаз - приз солдата РФ, який той закинув на танк і повіз додому.

Раньше один з окупантів Росії зізнався, що вдома у нього немає ані душа, ані туалету. В Україні він побачив цивілізацію. Туалет у загарбника у вигляді дірки в підлозі.

Що ще вкрала армія Росії в Україні:

Володимир Путін війська Росії війна Росії та України унітаз
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