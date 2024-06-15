США виділяють Україні понад $1,5 млрд: у Байдена розкрили деталі нового пакета

Гроші буде виділено через Агентство США з міжнародного розвитку та Державний департамент.

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Камала Гарріс і Володимир Зеленський провели переговори / Колаж: Главред, Фото: Facebook/KamalaHarris, ОП

Сполучені Штати виділяють Україні понад 1,5 мільярда доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб, заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Гроші будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Державний департамент на підтримку народу України, наголосила вона під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру, повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що USAID забезпечить 500 млн дол нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправить 324 млн дол раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Ці кошти підуть на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.

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Деталі нового пакета допомоги для України

У Білому домі зазначили, що підтримка охоплює продовольчу допомогу, медичні послуги, притулок, а також послуги з водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів вразливих українців усередині країни та в регіоні.

"Допомога також охоплює підтримку комплексних заходів із захисту, включно з кейс-менеджментом і психосоціальною підтримкою, а також допомогу в сільському господарстві та забезпеченні засобів для існування, щоб дати можливість сім'ям відновити дохід і задовольнити свої базові потреби", - ідеться в повідомленні.

За словами Гарріс, працюючи з Конгресом, Державний департамент планує надати додатково 300 мільйонів доларів США на підтримку цивільної безпеки України для забезпечення життєво необхідним обладнанням українських прикордонників і правоохоронців.

Ці кошти є частиною більшого пакета зовнішньої допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб покласти край війні, наголосив президент України.

Нагадаємо, у Володимира Зеленського раніше розкрили ймовірний сценарій допуску РФ на новий Саміт миру. На другому Саміті може обговорюватися дорожня дорожня карта просування до миру, каже Ігор Жовква.

Як раніше повідомлялося, експерт Тарас Загородній розповів про "істерику" РФ і Китаю перед Самітом миру. Пекін і Москва розуміють довгострокові наслідки цього саміту, каже Тарас Загородній.

/ Главред

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