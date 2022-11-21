"Стовідсотковий результат" : у ЗСУ розкрили деталі роботи систем ППО IRIS-Т і NASAMS

У ЗСУ розповіли подробиці роботи західних систем ППО / Facebook / pvkshid

Про роботу українських систем протиповітряної оборони розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Для захисту всієї території України наявних ППО недостатньо. При цьому протиповітряний захист повинен весь час змінювати свою дислокацію, щоб уникнути ураження, підкреслив він.

"Уявіть, що Україна умовно складається з 50 квадратиків, і ось ППО може перекрити тільки 20 квадратиків. Інші території - вже інші засоби - авіація, мобільні засоби. Ворог це теж знає. Тому засоби протиповітряної оборони постійно маневрують, переміщуються, щоб ворог не знав", — пояснив представник ЗСУ.

Він уточнив, що ворог має дані космічної та аеророзвідки, також ведеться розвідка за допомогою дронів, агентів і зрадників.

"У режимі реального часу передається інформація. Вони знають, що де знаходиться і ракета прокладає шлях по різній траєкторії. Плюс ворог має наземну розвідку, і ми ж знаємо, що скрізь є російські агенти, і є "загони Путіна", які чекають "русский мир" і будуть допомагати ворогові", — пояснив прессекретар Повітряних сил.

IRIS-Т і NASAMS на службі ВСУ

"Система Hawk ще не на чергуванні, а ось IRIS і NASAMS – це те, що вже ефективно воює, стріляє і показує стовідсотковий результат. Але їх дуже мало", - зазначив він.

За його словами, системи, які вже надані партнерами Україні, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони.

"Німецька промисловість обіцяє надати ще кілька установок IRIS-Т - з ними буде працювати один підрозділ, який зможе прикрити близько 100 кілометрів ділянки фронту", - повідомив Ігнат.

Він пояснив, що також повітряні сили мають два зенітних ракетних комплекси середньої дальності NASAMS.

"Маємо дві системи NASAMS, які, як і IRIS-Т, вже проявили себе в протиповітряному бою – це сучасні комплекси з хорошою системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема в тому, що у нас мало цих систем", – додав Ігнат.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, раніше в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.

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