США оголосять про нову допомогу для енергосистеми України - Reuters

За даними ЗМІ, Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для енергосистеми України / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 листопада, оголосить про новий пакет допомоги Україні, щоб вона була здатна продовжувати передавати електроенергію в умовах російських атак на енергосистему країни.

Про це повідомив високопоставлений представник Держдепартаменту США, передає агентство Reuters.

Американський чиновник, який поінформував журналістів на умовах анонімності, зазначив, що Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками обладнання, а також з європейськими країнами над пошуком обладнання, яке може допомогти відновити високовольтні станції електропередачі, пошкоджені внаслідок російських ракетних ударів.

Увечері в понеділок Блінкен прибув до Румунії на зустріч з союзниками НАТО і міністрами закордонних справ країн G7. Як повідомив чиновник, держсекретар США має намір використовувати зустріч нової координаційної групи з енергетики, щоб "розповісти про те, що Сполучені Штати змогли мобілізувати, і про плани з доставки цього обладнання в Україну якомога швидше протягом наступних кількох тижнів".

В якій формі буде надана допомога Україні та яка її сума - не уточнюється.

Вашингтон закликає інші країни допомогти Україні, щоб Київ міг запобігти відключенням електроенергії, які залишають мільйони людей в темряві та без опалення в розпал мінусових температур.

У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав дипломатам НАТО, які відвідали Київ, що трансформатори є найнеобхіднішим для відновлення елементом енергетичної інфраструктури.

Ракетні удари РФ і відключення світла в Україні

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води, зникло світло, мобільний зв'язок та інтернет.

Прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

Інші новини: