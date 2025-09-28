Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США прибирають "парасольку", але Європа не готова до війни з РФ - сумний прогноз

Олексій Тесля
28 вересня 2025, 21:38
117
На сьогодні можливості Європи допомагати Україні обмежені, впевнений Андрій Золотарьов.
Золотарьов, Путін
Андрій Золотарьов не виключає нової агресії РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Важливе із заяв Золотарьова:

  • Європа до війни з РФ не готова
  • На сьогодні можливості Європи допомагати Україні обмежені

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов прокоментував імовірність розв'язання РФ нової війни в Європі.

"Якщо оцінювати військовий потенціал Європи, то можна сказати точно: Європа до війни не готова. Не просто так Урсула фон дер Ляєн говорила про 800 мільярдів інвестицій у європейський ВПК", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт каже: тривалий період, коли Європа перебувала під американською "ядерною парасолькою", відчувала себе в цілковитій безпеці, мала змогу розвивати економіку і багато витрачати на соціальні програми, закінчився.

За його словами, на сьогодні можливості Європи допомагати Україні обмежені - і фінансами, і можливостями європейського ВПК.

"Тож потенціал Європи дуже обмежений. Або ж для продовження допомоги європейцям доведеться йти на драконівські заходи, наприклад, відмовитися від соціальної допомоги", - вважає аналітик.

Він каже, що Європа стоїть перед вкрай складним вибором, адже багато в чому її безпека забезпечувалася завдяки військовій та економічній могутності США. Зрештою 80% витрат НАТО забезпечували саме США.

"Європі потрібно щонайменше п'ять-сім років, щоб перезапустити ВПК і всерйоз підійти до модернізації збройних сил. Тільки тоді можна буде говорити про якусь готовність до протистояння. А зараз Європа однозначно не готова. Це лякає, і європейці починають нервувати - це помітно. Тому вони "між тут і там": з одного боку, вони ігнорують вимогу Трампа перестати купувати російську нафту (для порівняння: за три роки війни Європа надала допомогу Україні на 150 мільярдів євро, але за той самий період вона купила в Росії нафти, газу і вугілля на 200 мільярдів євро), з іншого - перезапускають ВПК", - додав Золотарьов.

США прибирають 'парасольку', але Європа не готова до війни з РФ - сумний прогноз
/ Главред

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Золотарьова:

Імовірність агресії РФ проти Європи: думка експерта

Росія, продовжуючи агресію проти України, регулярно висуває абсурдні ультиматуми не тільки Києву, а й столицям європейських країн. Такі дії викликають занепокоєння у європейських спецслужб і спонукають їх розглядати різні сценарії можливої атаки на держави Європи.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач пояснив, чому Дональд Трамп у разі агресії Росії не захищатиме країни Східної Європи, як відреагує Європа в разі посилення конфронтації з Кремлем, і чому Москва не чекатиме на закінчення перемовин з Україною, щоб завдати удару по країнах Балтії.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами політичного експерта Тараса Загороднього, РФ може здійснити атаку на Естонію, використавши для цього війська Північної Кореї.

Раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключив, що у країни-агресора РФ справді є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.

Як повідомлялося раніше, німецька розвідка отримала дані, що кремлівський диктатор Володимир Путін готується розгорнути війну проти НАТО. До 2030 року Росія може повністю підготуватися до широкомасштабної конвенційної війни

Читайте також:

Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Андрій Золотарьов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона Ревут

Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона Ревут

22:45Україна
"Є дані розвідки": гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

"Є дані розвідки": гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

20:58Україна
Зникло світло: після серії вибухів стався "блекаут" в одному з великих міст РФ

Зникло світло: після серії вибухів стався "блекаут" в одному з великих міст РФ

20:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому було

Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому було

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинки

РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинки

Китайський гороскоп на завтра 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

Китайський гороскоп на завтра 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

Чим відрізняються два дідусі, які ріжуть тканину: тільки найуважніші дадуть відповідь

Чим відрізняються два дідусі, які ріжуть тканину: тільки найуважніші дадуть відповідь

Останні новини

23:15

Україна відкрила новий фронт: що стоїть за ударами по "серцю" економіки Путіна

22:45

Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона РевутФото

22:27

Прихована пастка на грядці: садівниця розповіла, де не варто садити цибулюВідео

22:19

Українським пенсіонерам загрожує позбавлення надбавок: кому світить "обрізання"

22:03

"Бавовна" у гаманці: з чого насправді роблять українські гроші?

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та датиУкраїну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати
21:38

США прибирають "парасольку", але Європа не готова до війни з РФ - сумний прогнозВідео

21:37

"Все посипалося": експерт розповів, що приховує Кремль за бравадою

21:30

За долю Тайваню можна не турбуватися: ним займуться росіяниПогляд

21:21

Закон проти логіки: абсурдні закони, які перетворюють туристів на злочинців.

Реклама
21:12

Ребров отримав дедлайн від Панатінаїкоса – про що йдеться

20:58

"Є дані розвідки": гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

20:11

Ми опинилися в парадоксальній ситуації на четвертий рік війниПогляд

20:10

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

20:03

Зникло світло: після серії вибухів стався "блекаут" в одному з великих міст РФ

20:02

Гайдамаки й опришки були в роду - які прізвища видають повстанське походження

19:45

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначивВідео

19:31

РФ націлилася на захоплення нових територій України: тривожний прогноз СвітанаВідео

19:28

Як гарантовано завоювати довіру кота - розкрито п'ять простих методівВідео

19:18

Звідки пішли греко-католики: Берестейська Унія — порятунок чи зрада

18:44

"Свічки, квіти й іграшки": кияни вшанували пам'ять загиблої від удару РФ 12-річної СашіВідео

Реклама
18:41

"Путін хоче все, але не може": генсек НАТО розповів, як закінчиться війнаВідео

18:24

Про пил можна забути на цілий місяць: диво-засіб здивує небувалою чистотоюВідео

17:59

"Ситуація вже інша": Венс пояснив зміну риторики Трампа і звернувся до Кремля

17:51

Більше, ніж здається: де насправді проходять історичні кордони України

17:46

5 ознак того, що ви все ще подобаєтеся своєму колишньому

17:41

"Нехай спробують": Лукашенко пригрозив НАТО "війною на всі гроші" через РФ

17:25

Копійчана закуска, яку змітають зі столу за хвилину: рецепт здивує

17:24

Україна має "віддати території": жорстка відповідь МЗС на заяву Будапешта

16:54

"Кароліна - стара": запроданку Ані Лорак різко опустили зірки РФ

16:43

Українців карають за "неправильні" паспорти: який штраф доведеться сплатити

16:42

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

16:41

Головний біль чи космічний шторм: як мінімізувати вплив магнітних бур

16:26

Оцінювання у школах 2026: названо предмети та тестові завданняВідео

16:18

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожногоФото

16:09

За Facebook та Instagram тепер доведеться платити - кого зачепить нововведення

15:55

"Сигнал від президента": нардеп назвав умову проведення виборів в Україні

15:46

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловікаВідео

15:24

"Як можна торгуватися з Богом": пастор вимагав від парафіянина віддати свою землю

15:14

"Серйозний розлад": в Україні вказали на цікавий нюанс у виступі Лаврова в ООН

15:06

Руками краще не чіпати: в Карпатах живе небезпечна та отруйна тваринаВідео

Реклама
14:40

Знають одиниці: з чого насправді роблять зефір і чому він такий повітрянийВідео

14:39

Як виглядає Бріжіт Бардо зараз: легенді французького кіно виповнився 91 рік

14:35

Де три відмінності між дівчатами з рожевим волоссям: лише люди з "орлиним зором" їх побачать

14:10

ГУР провели зухвалу операцію проти ворога в Мелітополі: зʼявилися епічні кадри

13:51

Логістика РФ порушена: партизани влаштувати гучну диверсію, деталі

13:40

"Потрапила на фото": в Повітряних силах назвали особливість удару РФ по КиєвуФото

13:23

Селена Гомес відгуляла гучне весілля — перші фотоВідео

13:23

Не зрівняється з магазинним: домашній томатний сік на зиму за 1 хвилину

13:21

Чому 29 вересня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

13:03

Зникнуть навіть стійкі плями: килим засяє, якщо взяти один незвичайний засібВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти