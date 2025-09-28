США прибирають 'парасольку', але Європа не готова до війни з РФ - сумний прогноз

На сьогодні можливості Європи допомагати Україні обмежені, впевнений Андрій Золотарьов.

Андрій Золотарьов не виключає нової агресії РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Важливе із заяв Золотарьова:

Європа до війни з РФ не готова

На сьогодні можливості Європи допомагати Україні обмежені

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов прокоментував імовірність розв'язання РФ нової війни в Європі.

"Якщо оцінювати військовий потенціал Європи, то можна сказати точно: Європа до війни не готова. Не просто так Урсула фон дер Ляєн говорила про 800 мільярдів інвестицій у європейський ВПК", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже: тривалий період, коли Європа перебувала під американською "ядерною парасолькою", відчувала себе в цілковитій безпеці, мала змогу розвивати економіку і багато витрачати на соціальні програми, закінчився.

За його словами, на сьогодні можливості Європи допомагати Україні обмежені - і фінансами, і можливостями європейського ВПК.

"Тож потенціал Європи дуже обмежений. Або ж для продовження допомоги європейцям доведеться йти на драконівські заходи, наприклад, відмовитися від соціальної допомоги", - вважає аналітик.

Він каже, що Європа стоїть перед вкрай складним вибором, адже багато в чому її безпека забезпечувалася завдяки військовій та економічній могутності США. Зрештою 80% витрат НАТО забезпечували саме США.

"Європі потрібно щонайменше п'ять-сім років, щоб перезапустити ВПК і всерйоз підійти до модернізації збройних сил. Тільки тоді можна буде говорити про якусь готовність до протистояння. А зараз Європа однозначно не готова. Це лякає, і європейці починають нервувати - це помітно. Тому вони "між тут і там": з одного боку, вони ігнорують вимогу Трампа перестати купувати російську нафту (для порівняння: за три роки війни Європа надала допомогу Україні на 150 мільярдів євро, але за той самий період вона купила в Росії нафти, газу і вугілля на 200 мільярдів євро), з іншого - перезапускають ВПК", - додав Золотарьов.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Золотарьова:

Імовірність агресії РФ проти Європи: думка експерта

Росія, продовжуючи агресію проти України, регулярно висуває абсурдні ультиматуми не тільки Києву, а й столицям європейських країн. Такі дії викликають занепокоєння у європейських спецслужб і спонукають їх розглядати різні сценарії можливої атаки на держави Європи.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач пояснив, чому Дональд Трамп у разі агресії Росії не захищатиме країни Східної Європи, як відреагує Європа в разі посилення конфронтації з Кремлем, і чому Москва не чекатиме на закінчення перемовин з Україною, щоб завдати удару по країнах Балтії.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами політичного експерта Тараса Загороднього, РФ може здійснити атаку на Естонію, використавши для цього війська Північної Кореї.

Раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключив, що у країни-агресора РФ справді є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.

Як повідомлялося раніше, німецька розвідка отримала дані, що кремлівський диктатор Володимир Путін готується розгорнути війну проти НАТО. До 2030 року Росія може повністю підготуватися до широкомасштабної конвенційної війни

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

