Почалося пекло для окупантів: з’явилося перше відео використання HIMАRS в Україні

РСЗО HIMARS / Википедия, Twitter Резников

У мережі з’явилися перші кадри застосування на фронті довгоочікуваних американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які надали Україні Сполучені Штати.

Перші ракети із потужної зброї уже полетіли по позиціях російських загарбників. Відповідне відео оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram.

Як видно з відеоролика, ракетну систему застосовували вночі. Цілий залп ракет вирушив у бік позицій окупантів "з гарячим привітом".

РСЗВ HIMARS – характеристики і застосування

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі.

Згідно з даними з відкритих джерел, такі системи мають дальність стрільби від 2 до 500 кілометрів. Проте досягнення максимальної дальності можливе лише за допомогою експериментальної ракети PrSM.

HIMARS може нести шість снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету.

читайте такожHIMARS нищитиме окупантів у глибокому тилу: на що здатна ракетна система і як допоможе УкраїніТакі ракетні системи призначені для: ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Україна отримала ракетні системи з боєприпасами, які можуть стріляти на відстань до 80 кілометрів. Це дозволить вражати цілі ворога навіть у глибокому тилу. При цьому сама HIMARS лишиться недосяжною для окупантів, адже їхня артилерія на таку відстань не стріляє.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох із них стане останнім.

Українські військові уже вміють користуватися такою технікою, адже пройшли навчання з використання РСЗВ HIMARS.

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