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США перекинули до Польщі літак, здатний перевозити ядерні бомби

3 вересня 2022, 11:39

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що в країну передислокували американський стратегічний бомбардувальник - легендарної моделі B-52.

Польща, бомбардувальник
Бомбардувальник B-52 в Польщі / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

У п'ятницю, 2 вересня, до Польщі передислокували американський бомбардувальник моделі B-52, здатний нести ядерні бомби і ракети. Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Польсько-американське співробітництво стає тіснішим. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник B-52. Наша оперативна сумісність і можливості захищати східний фланг НАТО зростають", — написав він.

Довідка. Боїнг B-52" Стратофортресс " (Boeing B — 52 Stratofortress)-восьмимоторний Американський багатофункціональний важкий наддалекий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Його виробляє корпорація Boeing. Цей літак знаходиться на озброєнні американської армії вже дуже давно ‒ з 1955 року.

Видео дня

B ‒ 52 прийшов на зміну попереднім моделям-B-36 і B-47. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, в тому числі ядерну.

Загроза Польщі з боку Росії

Посол України в Польщі Андрій Дещиця раніше заявив, що Росія може напасти на країну. Однак польська держава до такого сценарію готується. Зараз Варшава розуміє важливість допомоги Києву, щоб не допустити появи військ РФ біля своїх кордонів.

Колишній командувач силами НАТО в Європі Уеслі Кларк говорив про те, що Москва може завдати тактичного ядерного удару по Польщі. За його словами, російські війська на навчаннях моделювали сценарій, при якому вони програють війну країні, яку підтримує Альянс. І в цьому випадку вони нібито повинні застосовувати ядерну зброю.

Керівник польської правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський зазначав, що Польща хотіла б мати у своєму розпорядженні ядерну зброю. Однак, на його думку, зараз це неможливо.

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