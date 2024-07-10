США відправляють 'Томагавки' ближче до РФ: це вперше з часів холодної війни

Будь-яка мета в Росії стане досяжною для ударів США і союзників.

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У США хочуть дотримуватися балансу стратегічного озброєння в Європі / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, скріншот відео

США вперше з часів холодної війни розмістять у Німеччині далекобійні ракети "Томагавк" із радіусом дії до 2,5 тис. км, йдеться в заяві Білого дому.

Рішення було ухвалено напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.

Розгортання вогневих засобів великої дальності розпочнеться 2026 року "в рамках планування довгострокового розміщення цих засобів у майбутньому".

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Зазначається, що до системи вогневих засобів увійдуть ракети SM-6, Tomahawk і гіперзвукова зброя, яку розробляють і яка має значно більшу дальність, ніж нинішні наземні вогневі засоби в Європі.

Завдяки цьому військовому потенціалу НАТО зможе уразити практично будь-яку ціль у Росії, пише, зі свого боку, Spiegel.

До слова, США вивели з Німеччини всю зброю дальньої дії наприкінці 1990-х років після закінчення холодної війни.

У Берліні аргументували рішення розмістити у себе "Томагавки" тим, що Росія, розміщуючи своє стратегічне озброєння в Калінінграді, "створює дисбаланс" порівняно з НАТО.

Що відомо про Der Spiegel? Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Війна НАТО з Росією - важливе

На випадок війни з РФ НАТО розробляє численні "сухопутні коридори", щоб спрямувати американські війська та озброєння до лінії фронту. Як пише The Daily Telegraph, за планом військові США висадяться в одному з п'яти портів, а потім їх спрямують заздалегідь планованими матеріально-технічними маршрутами, щоб протистояти можливій атаці армії Росії.

Своєю чергою, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону ЄС з Росією і Білоруссю, щоб захиститися від загроз з боку Москви.

Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не володіє інформацією про підготовку Росією до ведення бойових дій проти членів Альянсу.

За його словами, зараз у Росії немає можливостей для розгортання таких ресурсів, поки Кремль веде загарбницьку війну проти України.

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