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"Рішення коригуватимуть": США можуть дозволити Україні бити по РФ далекобійною зброєю

Юрій Берендій
10 липня 2024, 20:51
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США тісно працюють з Україною щодо розширення дозволів на удари американською далекобійною зброєю вглиб РФ, зазначили в Державному департаменті США.
'Рішення коригуватимуть': США можуть дозволити Україні бити по РФ далекобійною зброєю
США та Україна обговорюють дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії / Колаж Главред, фото: Офіс президента, Стратком ЗСУ

США та Україна ведуть конструктивні переговори щодо зняття обмежень на застосування далекобійної зброї американського виробництва для завдавання ударів вглиб території країни-агресора Росії. Про це в коменатрі Голосу Америки повідомив заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт.

"Ми й надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні", – сказав Сміт.

Він підкреслив, що США категорично засуджують напади Росії на цивільне населення. Це, зокрема, стало причиною заяви держсекретаря США про те, що Росія вчинила злочини проти людяності в Україні.

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"І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, де вони виникають. У певному сенсі це відповідає нашій політиці", – сказав заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт.

Він також повідомив, що США активно та тісно співпрацюють з українськими колегами для адаптації та налаштування допомоги у сфері безпеки, а також керівних принципів, які супроводжують цю допомогу, щоб ефективно протистояти загрозам.

"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", - наголосив він.

'Рішення коригуватимуть': США можуть дозволити Україні бити по РФ далекобійною зброєю
По яких територіях РФ можна бити із західної зброї / Інфографіка Главред

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території РФ західним озброєнням - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США прокоментували використання Силами Оборони України американських ракет ATACMS для удару по тимчасово окупованому Криму, зазначивши, що завдяки діям ЗСУ були знищені ворожі зенітно-ракетні комплекси. Про це під час брифінгу розповів Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій.

Україна активно намагається отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ, готуючи потужну військово-дипломатичну відповідь на російський терор. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також дав зрозуміти, що Україна має право використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

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