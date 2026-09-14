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США можуть посадити Путіна за стіл переговорів: розкрито несподіваний сценарій

Олексій Тесля
14 вересня 2026, 18:55
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США можуть заявити про готовність скасувати санкції проти Росії, не виключає Валерій Клочок.
США можуть посадити Путіна за стіл переговорів: розкрито несподіваний сценарій
Переговорний процес може отримати новий імпульс / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Головне із заяв Клочка:

  • США можуть послабити санкції проти РФ у енергетичній сфері
  • Росія може отримати можливість продавати нафту та газ

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок прокоментував питання про те, що могло б стати конкретною ознакою того, що переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні дійсно переходить у змістовну фазу.

"Заява про готовність Європи та Сполучених Штатів скасувати санкції проти Росії. Якщо вони скажуть: ми готові, наприклад, послабити санкції в енергетичній сфері, дозволити Росії продавати нафту і газ, а Європа готова це купувати на певних умовах - тоді так", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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На думку експерта, поки що таких заяв немає, проте саме на це в першу чергу "тиснутимуть" росіяни.

"Вони вже обговорюють це з американцями. Причому це має відбутися синхронно - у Вашингтоні та Брюсселі. Якщо такі заяви пролунають, тоді можна буде говорити, що щось конкретне справді наближається. Зараз процес рухається лише в тому напрямку, щоб європейці повноцінно долучилися до переговорів. Я майже впевнений, що це обговорювали й Трамп із Путіним. Кушнер після Києва на сто відсотків мав донести до Трампа: там сидять європейці, Зеленський не один, поруч Велика Британія, Німеччина та Франція. Їхні інтереси доведеться враховувати. А головний інтерес Європи - щоб війна не дійшла до них", - додав Клочок.

Джаред Кушнер
/ Інфографіка: Главред

Імовірність енергетичного перемир’я: думка експерта

Експерт Вадим Денисенко вважає, що можлива домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі може зіграти на руку Москві. Така пауза, за його оцінкою, дозволить російській стороні тимчасово пом’якшити одразу кілька проблем - насамперед пов’язаних із забезпеченням паливом та наслідками низьких температур у регіонах, розташованих поруч із зоною бойових дій.

При цьому очікувати зняття інших форм економічного тиску на Україну, ймовірно, не варто. Зокрема, обмеження щодо українських портів, які залишаються одним із ключових важелів впливу, найімовірніше, не стануть частиною потенційної домовленості.

Переговори про мир - новини за темою

Раніше в адміністрації Трампа зробили заяву щодо переговорів з Україною. Переговори, проведені американськими переговірниками, дали змогу з’ясувати різні питання, підкреслив Джаред Кушнер.

Нагадаємо, що переговорний процес щодо війни в Україні за участю Києва та Вашингтона може поновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного шляху. Водночас він наголосив, що США шукають шлях до деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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