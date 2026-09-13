"Відкрили скриньку Пандори": у Кремлі визнали, що РФ б'є по всьому поспіль в Україні

Пєсков прокоментував заяву Зеленського щодо ударів у відповідь України на удари росіян.

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Пєсков прокоментував заяву Зеленського щодо ударів у відповідь України на атаки росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

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Пєсков зазначив, що нібито раніше РФ не завдавала ударів по мирним українцям"

"Самі українці відкрили скриньку Пандори", заявив Пєсков

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам визнав, що РФ в Україні завдає ударів не лише по військових об’єктах. Заява речника Кремля була опублікована в Telegram 13 вересня.

Пєсков зазначив, що нібито раніше РФ не завдавала ударів по мирним українцям, ігноруючи той факт, що цивільне населення в різних регіонах з початку повномасштабної війни перебуває під дроновими та ракетними ударами окупантів.

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"Російська Федерація не завдавала ударів по всьому підряд. Почали це робити після того, як самі українці відкрили скриньку Пандори", - заявив Пєсков.

За даними пропагандистів, таким чином прес-секретар Путіна відповів на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україна реагуватиме на удари РФ по енергетиці, і якщо росіяни влаштовуватимуть блекаути в Україні, то українці намагатимуться відповісти гідно.

За якої умови РФ може припинити удари по Україні – думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів у інтерв’ю "Главред", що Росія теоретично може погодитися на часткове повітряне перемир’я з Україною, однак воно, ймовірно, не стосуватиметься бойових дій на фронті. Йдеться про можливу заборону глибинних ударів по тилових територіях.

Експерт зазначив, що майбутня зима може стати серйозним випробуванням не тільки для України, але й для Росії. На цьому тлі удари по російській енергетичній інфраструктурі можуть посилитися. При цьому Київ не обов’язково й надалі враховуватиме неформальні побажання партнерів щодо обмеження ударів по окремих цілях на території РФ.

"Що стосується саме повітряного перемир’я, я не виключаю, що вони можуть погодитися на заборону глибоких ударів по тилу. Але що стосується фронту - навряд чи. БПЛА, як і раніше, літали над прифронтовими регіонами і долітали до Одеси, так і будуть літати", - зазначив Клочок.

Зустріч Зеленського та Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, "Главред" писав, що Дональд Трамп не заперечує проти прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. Водночас він підкреслив, що саме США під його керівництвом сприяли зближенню сторін до поточного етапу переговорів і можливого діалогу.

Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського лідера Володимира Путіна, у якому закликав припинити війну та перейти до прямих переговорів.

Напередодні Зеленський попередив, що якщо Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може затягнутися.

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Про особу: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації та прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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