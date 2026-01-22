США можуть отримати суверенні території в Гренландії - ЗМІ

НАТО обговорює розміщення американських баз у Гренландії.

https://glavred.net/world/ssha-mogut-poluchit-suverennye-territorii-v-grenlandii-smi-10734404.html Посилання скопійоване

США та Данія обговорюють новий формат військової присутності в Гренландії / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, war.gov

Головне:

Данія може передати США контроль над невеликими ділянками Гренландії

На цих територіях побудують американські військові бази

Можливий формат схожий на британські військові бази на Кіпрі

Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва американських військових баз. У разі реалізації цього плану такі території будуть вважатися суверенною територією США.

Як пише CNN з посиланням на представника НАТО, однією з пропозицій, яка обговорювалася на зустрічах у середу між представниками Альянсу, зокрема і генсеком Марком Рютте, була можливість дозволу Данії на будівництво США додаткових військових баз в Гренландії, які будуть зведені на території, що вважається суверенною територією США.

відео дня

The New York Times зазначає, що цю ідею висунув генсек НАТО Марк Рютте. Двоє з чиновників, які брали участь у зустрічі, порівняли її з базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються британською територією.

Чиновники не знали, чи була ця ідея частиною плану, оголошеного Трампом. На прохання прокоментувати угоду та її зміст, НАТО заявило, що "переговори між Данією, Гренландією та США триватимуть з метою забезпечення того, щоб Росія і Китай ніколи не отримали економічну або військову опору в Гренландії".

Гренландія / Інфографіка: Главред ​

Плани Трампа щодо Гренландії - що відомо

Як писав Главред, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру застосовувати військову силу для захоплення Гренландії. Водночас він підтвердив своє бажання встановити контроль над островом. За словами американського лідера, Сполучені Штати "нічого не отримають", якщо не вдатися до силового сценарію, проте він запевнив, що такого кроку не буде.

Раніше Трамп сказав, що США запроваджують додаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через те, що вони виступили проти американської анексії Гренландії.

19 січня президент США Трамп звинуватив Данію у тому, що впродовж 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для острова. Глава Білого дому заявив, що настав час це змінити.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент говорив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи і стратегічними інтересами США.

Експерт назвав ймовірний сценарій Трампа щодо Гренландії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред