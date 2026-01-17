'На кону - глобальний мир': Трамп ввів мита проти Європи через Гренландію

Президент США ввів нові мита проти Європи за опір анексії Гренландії.

https://glavred.net/world/na-konu-globalnyy-mir-tramp-vvel-poshliny-protiv-evropy-iz-za-grenlandii-10733186.html Посилання скопійоване

Трамп ввів мита проти Європи через Гренландію / колаж: Главред, фото: Facebook, Вікіпедія

Що сказав Дональд Трамп:

Нові правила набудуть чинності з 1 лютого

З 1 червня мито буде підвищено до 25%

США намагаються купити Гренландію більше 150 років

США вводятьдодаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через те, що вони виступили проти американської анексії Гренландії. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

"Ми протягом багатьох років фактично субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші держави, не стягуючи з них мит або будь-яких інших форм компенсації. Тепер, після століть, настав час Данії віддячити – на кону стоїть глобальний мир", – написав він. відео дня

Трамп знову озвучив тезу про те, що Китай і Росія нібито хочуть забрати Гренландію собі, а Данія нічого не може з цим вдіяти.

"Зараз їх "захист" складається з двох упряжок з собаками, одну з яких додали нещодавно", - написав Трамп.

За словами Трампа, тільки США під його особистим керівництвом здатні захистити острів.

Разом з тим американський президент висловив обурення тим, що Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія "здійснили поїздки до Гренландії з невідомою метою", чим "створили вкрай небезпечну ситуацію для безпеки, захищеності та виживання нашої планети".

"Ці країни, які беруть участь у цій дуже небезпечній грі, створили рівень ризику, який є неприйнятним і нестійким. Тому, з метою захисту глобального миру і безпеки, необхідно вжити рішучих заходів, щоб ця потенційно загрозлива ситуація швидко і беззастережно завершилася", – додав Трамп.

З огляду на вищесказане, президент США анонсував введення додаткових мит у розмірі 10% на весь імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Нові правила набудуть чинності з 1 лютого, а з 1 червня це мито буде підвищено до 25%.

"Вона буде діяти до тих пір, поки не буде досягнуто угоди про повну і остаточну купівлю Гренландії. Сполучені Штати намагаються здійснити цю угоду вже більше 150 років. Багато президентів робили такі спроби – і з вагомих причин, – але Данія завжди відмовлялася", – написав Трамп.

Експерт назвав ймовірний сценарій Трампа щодо Гренландії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Інфографіка: Главред

Претензії Трампа на Гренландію

Як писав Главред, Трамп ще в грудні 2024 року натякнув на можливість "приєднання" до США Гренландії, Канади і Панамського каналу. Що стосується Гренландії, Трамп акцентував увагу на важливості острова для американської національної безпеки.

На початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" і не буде належати Вашингтону і управлятися ним.

Трамп різко відреагував на заяву Нільсена про те, що острів має намір і надалі залишатися в союзі з Данією. За словами Трампа, така позиція може обернутися для гренландського політика "великою проблемою".

Інші новини:

Гренландія - що про неї відомо Гренландія стала датською колонією в 1814 році, а в 1953-му була визнана частиною Королівства Данія. Через 20 років вона навіть вступила до Європейського економічного співтовариства (прообраз нинішнього Євросоюзу), але пізніше покинула його. Після референдуму в 1979 році Данія передала острову право самоврядування, а в 2009-му - ще більше влади. Зараз Гренландія - це автономна територія і по суті окрема країна. Поряд з Данією і Фарерськими островами є однією з трьох країн, які входять до складу королівства. За Копенгагеном залишаються сфера міжнародних відносин, оборона і контроль за валютною політикою. Всі внутрішні політичні та економічні питання Гренландія вирішує самостійно. Площа Гренландії перевищує 2 млн квадратних кілометрів, і це найбільший острів на Землі, який омивають води Атлантичного і Північно-Льодовитого океанів. Розташований на північному сході Північної Америки і з точки зору географії відноситься до неї. Але політично досі вважається Європою. США зробили щонайменше дві серйозні спроби отримати контроль над Гренландією. Перша спроба була в другій половині XIX століття. Тоді держсекретар США Вільям Сьюард (прихильник територіальної експансії) також робив ставку на спроби вирвати Канаду з рук Британської імперії, і його політика привела до купівлі Аляски у Російської імперії. Але вона також включала намір придбати Гренландію та Ісландію. Колишній міністр фінансів Роберт Дж. Уокер в 1867 році дізнався, що Данію можуть схилити продати обидва острови, коли вів переговори про купівлю датських колоній в Карибському морі в Вест-Індії. Сьюард доручив підготувати звіт про ресурси Гренландії та Ісландії, але його надії зруйнувалися, коли в Сенаті провалилося голосування за угоду щодо датської Вест-Індії. Через 50 років ці колонії все ж будуть викуплені і стануть Віргінськими островами США. Друга спроба була зроблена після Другої світової війни, коли нацистська Німеччина окупувала Данію в ході шестигодинної операції в березні 1940 року. Рік по тому датський посол у США, який не підкорявся окупаційному уряду, підписав угоду про розміщення американських баз на Гренландії. За час військової окупації США побудували на острові кілька об'єктів. А після війни ідея покупки обговорювалася настільки серйозно, що, згідно з опитуванням Gallup, в 1946 році 33% американців підтримали варіант з придбанням за 1 млрд доларів. У підсумку Данія відхилила заявку і запропонувала Гренландії статус повноправного члена королівства, а не колонії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред