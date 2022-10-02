Диверсії, капітуляція та ядерний удар: Путін озвучив 3 наступні кроки у війні - New York Times

Путін назвав три наступні кроки у війні в Україні / Колаж УНІАН

Під час своєї промови про "приєднання" українських територій до складу РФ російський диктатор Володимир Путін натякнув про три свої наступні кроки у війні, яку він розв'язав проти України. Планами Кремля можуть стати диверсії на західних газогонах, "капітуляція" Києва та використання ядерного озброєння у випадку відмови. Про це заявив науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Олександр Баунов, повідомляє New York Times.

Експерт переконаний, що саме завдяки цьому плану Путін хоче спробувати вийти з патової ситуації, у якій опинилась Росія через повномасштабне вторгнення в Україну. Новий рівень енергетичного шантажу може стати першим пунктом плану Путіна.

"Перетворення енергоносіїв у зброю може вийти на новий рівень, на якому не лише буде скорочуватися потік пального з Росії, а й активно зриватися поставки з інших країн", – каже Баунов.

Диктатор хоче змусити Україну сісти за стіл переговорів. Ця абсурдна вимога Кремля нагадала експерту аналогічний ультиматум, який прозвучав напередодні вторгнення в Україну 24 лютого. Тоді Путін вимагав негайного виведення українських військових з територій, які він визнав "незалежними".

"Нові погрози Путіна прозвучали після принизливого відступу з Харківської області. Ця поразка змусила Росію почати мобілізацію і оголосити про анексію окупованих територій. І дуже малоймовірно, що Україна серйозно поставиться до російських закликів до переговорів найближчим часом. Навпаки, Київ неодноразово говорив, що анексія поставить хрест на будь-яких переговорах з путінською Росією. Для українців після того, що сталося цього тижня, навіть сісти на стіл переговорів буде актом капітуляції", – зазначив експерт.

Однак Путін вважає своїм козирем ядерну зброю і постійно нагадує про неї, звинувачуючи у всьому США. Він натякає, що застосує ядерку, якщо Захід не припинить постачання зброї Україні.

"Існує чітке пояснення, чому ядерний удар або навіть розмови про нього – це велика спокуса для Путіна і тих, хто розділяє його погляди на становище Росії у світі. В їхньому розумінні рівність має дуже пряме, навіть арифметичне значення. Щоб бути рівнею США, Росія повинна продемонструвати, що вона здатна на все, на що і Америка, незалежно від контексту американських дій", – зазначив Баунов.

Експерт переконаний, що Путін не погодиться на будь-який вихід із ситуації, якщо він не буде передбачати "перемогу РФ".

"Путін і багато російських коментаторів хочуть переконати світ, що вони серйозно налаштовані. Їхнє твердження просте: "Багато хто не вірив, що ми вторгнемось в Україну чи анексуємо ще більшу територію, але ми це зробили. Тепер ви не вірите, що ми використаємо ядерну зброю. Але ми не блефуємо". Цей сигнал Путіна і настрої російських еліт помітно похмурі і фаталістичні. Однак є велика різниця між російським вторгненням в Україну і погрозами застосувати ядерну зброю. До вторгнення Росія затято заперечувала свої наміри. Тепер вона робить абсолютно протилежне", – додав експерт.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Російський керівник Володимир Путін за останній час двічі погрожував Україні можливим застосуванням ядерної зброї. Глава Кремля говорив про це 21 вересня, коли оголосив мобілізацію в Росії, і 30 вересня під час свого виступу на підписанні анексії окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне застосувати ядерну зброю. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - заявив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ відповість миттєво. На Росію в короткостроковій перспективі чекатиме крах. Путіна вже про це попередили.

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