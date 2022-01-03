США та Туреччина обговорили загрозу російській ескалації в Україні

Ентоні Блінкен провів переговори з главою МЗС Туреччини / Reuters

У понеділок, 3 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Під час переговорів чиновники також обговорили ситуацію навколо України, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації дій у зв'язку із загрозою російської ескалації в Україні", - сказано в повідомленні.

Також вони обговорили питання, пов'язані з сомалійським півостровом, призначення Туреччиною спеціального посланника для обговорення процесу нормалізації відносин з Вірменією і можливості поглиблення співпраці на двосторонній основі і в якості союзників по НАТО для вирішення питань, що становлять взаємний інтерес.

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Реклама

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

Читайте також: