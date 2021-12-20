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Втрати в рази більші, ніж у 2014-му: командувач ВМС оцінив наслідки для РФ агресії проти України

20 грудня 2021, 10:33
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Нарощування Збройними силами ударних можливостей - це фактор стримування Росії, зазначив Олексій Неїжпапа.

Олексій Неїжпапа
Ціна агресії Путіна проти України зростає з кожним роком, сказав Олексій Неїжпапа / Фото УНІАН

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що ризик вторгнення Росії в Україну існує вже вісім років поспіль, але зараз у разі повномасштабної агресії РФ втрати для неї будуть більші, ніж у 2014 році.

"Ризик повномасштабної агресії Росії проти України існує з 2014 року, вже вісім років, і він не зникає. Чому Путін не пішов повною агресією в 2015, 2016 роках, коли наші потужності були менші, ніж сьогодні? Чому не зробив це в 2017-му, 2018-му або 2019-му роках? Чому зараз? Я так відповім на ваше запитання: яке рішення в голові у Путіна, ми не знаємо. Але ми всі знаємо, що Росія може зробити все, що завгодно. Для РФ людське життя не має ціни, там взагалі немає будь-яких цінностей", - сказав Неїжпапа в інтерв'ю УНІАН.

При цьому, за його словами, якщо в України буде більше зброї, технічного ресурсу, професійних досягнень, то реалізувати свій задум щодо України Росії буде складніше.

"Ціна рішення Путіна про повну агресію з кожним роком для нього збільшується. У цьому сенсі наші потужності впливають. Адже Збройні сили України 2014 року, Збройні сили 2021 і 2022 – це різні Збройні сили", - зазначив командувач ВМС України.

Він додав, що нарощування Збройними силами ударних можливостей – це фактор стримування.

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"Я не Путін, я не знаю, наскільки це його стримає. Але ми повинні бути готові", - вважає Неїжпапа.

Оцінюючи ймовірні втрати росіян, якщо вони все ж таки вирішать почати повномасштабну агресію з використанням ракетної зброї, авіації, танків, Неіжпапа відповів так: "Втрати будуть більші, ніж в 2014-му році. Набагато більші. В рази".

Російські військові біля українського кордону та загроза вторгнення

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico. Було опубліковано статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх даних вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських кордонів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій.

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Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці та світу, про що Зеленському, за його словами, повідомив глава Білого дому Джо Байден.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, зараз біля українських кордонів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент щонайменше в 500-600 тисяч. Щоби наростити наступальні сили, Москві буде потрібно понад 24 години.

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