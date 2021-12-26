"Жахливі наслідки": у США оцінили найгірший сценарій агресії РФ проти України

У США оцінили найгірший сценарій агресії РФ проти України / Reuters

У разі вторгнення Росії в Україну українська армія навряд чи зможе стримати російську агресію.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times з аналізом ситуації, що склалася на кордоні України.

Американські журналісти пишуть, що ще одним фактором може стати політична недосвідченість команди Володимира Зеленського.

"Оскільки Україна готується до можливої війни з Росією, зросло занепокоєння, що недосвідченість оточення пана Зеленського може мати жахливі наслідки, і не тільки для їхньої країни. Дилетантський помилковий крок може стати приводом для війни, яка значно погіршить тертя між Росією і Сполученими Штатами", - пише американська газета.

Зазначається, що Зеленський оточив себе радниками зі своєї старої комедійної трупи.

Реклама

"У той час як Росія нарощує сили на кордоні з Україною і страх перед вторгненням посилюється, Зеленський оточив себе людьми, залученими з його комедійної студії "Квартал 95". Мало хто з них має досвід дипломатії або війни", - наголошується в матеріалі.

Автор вважає, що Україна може не впоратися з вторгненням до 175 тис.російських військових, незважаючи на допомогу США.

читайте такожУ ЄС загрожують Росії масштабними санкціями у разі вторгнення в Україну

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

Читайте ще: