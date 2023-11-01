У скандальній статті Time про війну в Україні знайшли "слід Арестовича" - ЗМІ

Співрозмовник журналіста Саймона Шустера представлений як анонімне джерело з Офісу президента.

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У скандальній статті Time Саймона Шустера знайшли "слід Арестовича" / Колаж: Главред, фото: скріншот, Time

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович міг бути джерелом інформації для журналіста Саймона Шустера в його скандальній статті про Україну, опублікованій в журналі Time. Про це пише українське видання Oboz.ua з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Стаття в американському виданні Time привернула широку увагу громадськості, оскільки автор фактично критикує ситуацію в Україні, стверджує про "втому від війни", а також виставляє в негативному світлі президента Володимира Зеленського.

За даними Oboz.ua, колишній радник ОП зараз може перебувати за кордоном. Зокрема, його нібито бачили у Варшаві (Польща) та Відні (Австрія). Арестович міг спілкуватися з Саймоном Шустером на умовах анонімності. Його думка в результаті була представлена як інформація "з Офісу президента України".

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Саймон Шустер - американський журналіст, випускник Стенфордського університету. Народився в Москві. Вже 10 років працює кореспондентом в Time, співпрацює з Associated Press. Раніше писав Для Reuters і The Moscow Times. Проживає в Нью-Йорку (США), але зараз багато часу проводить у Києві.

Журналістка Дар'я Гірна на своїй сторінці у Facebook зазначила, що Саймон Шустер є автором маніпулятивного матеріалу про "Азов". Зокрема, журналіст у своїй статті від 2019 року звинуватив організацію в рекрутингу ультраправих націоналістів по всьому світу.

Що відомо про статтю Саймона Шустера у виданні Time

У матеріалі видання йшлося про те, що на початку жовтня політичне керівництво в Києві нібито вимагало від воєначальників проведення операції зі звільнення Горлівки, стратегічного форпосту російських окупантів на Донбасі, який вони утримують майже 10 років.

Також в статті Time йшлося про те, що помічники верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського розповіли, що ще до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України.

Водночас, сам президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню зазначив, що він категорично проти навіть тимчасового перемир'я з країною-агресоркою Росією.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що думка Саймона Шустера є повністю суб'єктивною, і джерела, зазначені в матеріалі, ймовірно, не мають доступу до інформації.

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