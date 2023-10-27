У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

Нинішня ситуація на світовій арені – це ланцюжок регіональних конфліктів, що вже неодноразово траплялося у світовій історії.

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У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація каже Фесенко/ колаж: Главред, фото: Главред, 95 окрема десантно-штурмова бригада

Третя світова війна може спалахнути лише у тому випадку, якщо коаліції держав підуть у пряме воєнне зіткнення. Справжня Третя світова передбачатиме зіткнення ядерних держав, що обернеться для усіх смертельними наслідками.

Ядерна світова війна стане кінцем світової історії, і саме це зупинятиме країни від такого кроку, адже є занадто великий ризик. Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

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За словами Фесенка, розмови про Третю світову війну – це зараз популярно, але це не відповідає поточній ситуації. Нинішня ситуація – це ланцюжок регіональних конфліктів, які вже неодноразово траплялося у світовій історії.

"Давайте визначимося з тим, що вважати Третьою світовою війною – це пряме воєнне зіткнення коаліції держав. Причому зараз є чіткі критерії справжньої Третьої світової війни, після якої, вибачте, всім буде хана – це конфлікт ядерних держав. Тобто коли ядерні держави, а разом з ними коаліції різних держав воюють один проти одного. Якщо це буде ядерна світова війна, це стане кінцем світової історії, і саме це зупинятиме, бо є занадто великий ризик", – зазначив експерт.

Він нагадав, що у світовій історії були ситуації, коли країни нібито не хотіли війни, але в той же час також не хотіли відступати і зупинятися. Як наслідок, почалася Перша світова війна.

"З Другою світовою війною, на жаль, була інша історія, яка чимось близька нам, бо там були люди, обурені після війни, Гітлер та інші близькі йому політичні лідери, які хотіли продовжувати воювати. Зараз є Путін, який теж хоче воювати, але на відміну від Гітлера і деяких інших у нього сил на тривалу потужну війну з Заходом немає", – сказав Фесенко.

Чи може Китай піти на війну із Заходом

Він зазначив, що залишається відкритим запитання, чи піде на війну із Заходом Китай. За словами експерта, Китай може наважитися піти на війну, але не з усім заходом, а лише зі США, а причиною цього може стати Тайвань. Глобального протистояння, яке близьке до світової війни із Заходом, КНР може не витримати – це може стати для країни майже економічною смертю.

"Так, у випадку з Китаєм є конфлікт особистих, геополітичних, психологічних інтересів Сі Цзіньпіна, який, можливо, як і Путін, теж хоче залишитись в історії, але для Китаю як держави це дуже погано. З раціональної точки зору Китаю така війна не вигідна, як і для путінської Росії та більшості представників російських еліт, бо це авантюра з можливими дуже поганими наслідками. А от щодо самого Путіна тут ми, гарантії, на жаль, давати не можемо. Третя світова війна потенційно можлива, однак більш актуальним є ризик, коли Путін піде на гібридну війну проти Заходу", – підсумував Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Чи можливе виникнення Третьої світової війни

Раніше у ГУР пояснили, чи великі шанси на початок Третьої світової війни. Світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (за типом Третьої світової), заявив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Командир штурмової роти батальйону "Айдар" у 2014-2015 роках, військовий аналітик Євген Дикий висловив думку, що світ котиться до Третьої світової, в України є рік на підготовку. За його словами, Україна повинна нарощувати власне виробництво зброї і боєприпасів, адже у разі спалахування Третьої світової Захід не буде більше допомагати нам зброєю.

Генерал-майор запасу і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун назвав головну причину бажання РФ знищити Україну. Він наголосив, що якщо нинішня війна не остання, то нам доведеться і далі жити з усвідомленням того, що російські окупанти прийдуть до нас ще раз.

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