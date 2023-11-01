Бої за Авдіївку стали найкривавішими за всю війну – The New York Times

Путін хоче захопити Авдіївку, тому що це місто має стратегічну військову цінність. Для російського диктатора це стало б "величезною перемогою".

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Бої за Авдіївку стали найкривавішими за всю війну/ колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

За місто Авдіївка Донецької області і Україна, і країна-агресорка Росія платять "велику ціну". Втрати російських загарбників більші ніж ті, яких зазнала окупаційна армія під час боїв минулого року і під Вугледаром у березні 2023 року.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити це місто, тому що воно має стратегічну військову цінність. Для глави Кремля це було б великою перемогою – захопити місто після стількох років опору. Про це йдеться у статті The New York Times.

Журналісти видання із посиланням на українських військових, російських "військкорів" і незалежних військових аналітиків зазначають, що українська артилерія знищувала бронеколони росіян на підступах до Авдіївки, а російську піхоту, яка виходила з техніки, знищували дронами.

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Зазначається, що російським окупантам за майже три тижні битви не вдалося досягнути прориву, якого вони хотіли. При цьому окупанти, за даними американського Інституту вивчення війни, втратили на полі бою сотні людей і понад 100 одиниць бронетехніки і танків. Загарбникам все ж таки вдалося трішки просунутися, але дуже великою ціною.

Але автори матеріалу із посиланням на українського військового також зазначають, що українська армія теж зазнає великих втрат. За словами неназваного бійця, із понад 50 осіб у його підрозділі після перших днів боїв лишилися непораненими лише шестеро захисників.

У The New York Times вважають, що Авдіївка має стратегічну військову цінність. Аналітики пояснюють, що якщо російським окупантам вдасться захопити це українське місто, то захисники України будуть відкинуті від порогу Донецька. Також захоплення міста може відкрити для окупантів основні залізничні та автомобільні шляхи у цьому районі.

Крім цього, для російського диктатора Володимира Путіна захоплення Авдіївки має і політичну цінність. У виданні зазначають, що для глави Кремля це було б великою перемогою – захопити місто після стількох років опору.

Ситуація в Авдіївці

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що РФ зазнає у боях за Авдіївку ще більших втрат, ніж свого часу під Бахмутом. При цьому бої за Авдіївку ідуть на значно меншій ділянці, ніж це було з зимовим наступом РФ під Бахмутом.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що ворог готує новий наступ на Авдіївку. У цей момент, російські окупанти на Авдіївському напрямку перегруповуються. Українські війська готуються до відбиття третьої з 10 жовтня атаки ворога.

Майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що буде, якщо ЗСУ вийдуть з Авдіївки. Олексій Гетьман переконаний, що відхід з Авдіївки не змінить ситуації на східному фронті.

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