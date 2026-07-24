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Під ударом опинилися НПЗ та аеродроми: дрони СБУ прорвалися вглиб РФ

Марія Николишин
24 липня 2026, 16:57
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Дрони СБУ завдали синхронних ударів по паливній та військовій інфраструктурі окупантів.
Під ударом опинилися НПЗ та аеродроми: дрони СБУ прорвалися вглиб РФ
Дрони СБУ уразили об’єкти РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • СБУ вдарила по НПЗ у трьох регіонах РФ
  • Уражено РЛС на аеродромах Криму
  • Найдальша ціль - за 1350 км від кордону

Служба безпеки України в ніч на 24 липня завдала нової серії далекобійних ударів по паливній та військовій інфраструктурі країни-агресора Росії. Уражено нафтопереробні заводи, нафтоперекачувальну станцію та радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії на території РФ і в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в СБУ.

"Ці спецоперації здійснюються на виконання поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу РФ", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, що найвіддаленішою ціллю цієї ночі стала лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" в Республіці Башкортостан - відстань до об'єкта склала 1350 кілометрів від українського кордону. Внаслідок удару на станції зайнявся резервуарний парк.

Також безпілотники СБУ уразили міні-НПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області, розташований за 900 кілометрів від кордону. Там спалахнула пожежа в резервуарному парку.

Ще одну ціль - міні-НПЗ "1-й завод" - вражено в Калузькій області РФ. Деталей щодо масштабу пошкоджень на цьому об'єкті поки не наведено.

Уражені об'єкти в окупованому Криму

Окремий блок ударів припав на тимчасово окуповану територію Криму. Там знищено радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У", яка розташовувалася на військовому аеродромі "Бельбек".

На військовому аеродромі "Саки" дрони СБУ уразили резервуар із паливно-мастильними матеріалами.

"СБУ продовжує вдосконалювати свої далекобійні спецоперації. Безпілотники Служби за одну ніч синхронно завдали ударів одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині території РФ. Такий підхід суттєво ускладнює можливості ворога для реагування та змушує розпорошувати сили й засоби протиповітряної оборони", - наголосили у відомстві.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Чи зупиняться удари по НПЗ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявляв, що Україна не планує зупиняти удари по російській енергетичній інфраструктурі.

За його словами, збільшення виробництва українських дронів та розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди об’єктам нафтової галузі РФ.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії (з обшуками приходили до Fire Point, Vyriy, Української бронетехніки тощо), адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос – ми виключно за мир, бо це умова допомоги Україні", - наголосив він.

Під ударом опинилися НПЗ та аеродроми: дрони СБУ прорвалися вглиб РФ
НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по об’єктах в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. На двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі. Деякі сектори складів подвійного призначення повністю знищені.

Вранці 24 липня в місті Кіров Кіровської області країни-агресора РФ також лунали вибухи. Монітори повідомляли про ракетний удар і "приліт" по підприємству російського авіаційно-оборонного комплексу.

У ніч на 23 липня у двох російських регіонах лунали вибухи. Під удар, можливо, потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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