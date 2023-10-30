Блокування військової допомоги та територіальні претензії: експерт оцінив загрозу з боку Угорщини

В України була неприємна ситуація з Польщею, але Київ зайняв досить жорстку позицію, тому в Польщі вирішили далі не загострювати ситуацію.

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Угорщина блокує пакет допомоги для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент Центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць оцінив наслідки того, що Угорщина блокує пакет допомоги для України і постійно говорить про територіальні претензії щодо Закарпаття.

"Це риторика, тому що, звичайно, ніяких силових або дестабілізаційних дій з боку Угорщини не буде. Ця риторика дестабілізує ситуацію, але відволікатися на такі речі в поточній ситуації - погано для України", - сказав Коломієць в інтерв'ю Главреду.

За його словами, умиротворення з боку офіційного Києва призводять саме до цього.

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"Наприклад, у нас була неприємна ситуація з Польщею, але Київ зайняв досить жорстку позицію, тому в Польщі вирішили далі не загострювати ситуацію. Але це Польща - країна за потенціалом майже рівна з Україною. Чому не застосовуються такі ж дії до такої країни-пігмея, як Угорщина – питання без відповіді. А знаючи природу таких осіб, як Орбан і його антураж, вони навряд чи б зважилися на те, що вони роблять і говорять", - вважає експерт.

Хто такий Олексій Коломієць? Олексій Коломієць – український політолог-міжнародник. Президент Центру європейських та трансатлантичних студій. Головний редактор сайту "Євроатлантична Українa", що спеціалізується на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Відносини України та Угорщини на тлі повномасштабної війни РФ

Нагадаємо, глави МЗС ЄС не змогли схвалити надання Україні восьмого пакету військової допомоги у розмірі 500 млн євро.

Угорщина вже тривалий час і послідовно блокує 8-й транш допомоги на озброєння України нібито під приводом того, що Україна внесла під санкції Угорський ОТР-банк.

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні - не в інтересах його народу.

Віктор Орбан і його уряд не приховують своєї лояльності до кремлівського режиму. З початку повномасштабного вторгнення Будапешт обмежувався сухими безадресними заявами, а незабаром перейшов до лобіювання інтересів Росії в Євросоюзі. Зокрема, угорські чиновники неодноразово закликали скасувати проти РФ санкції або втручалися у формування санкційних списків.

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