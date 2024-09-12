Соцопитування показало ставлення угорців до вступу України в ЄС

61% або 6 з 10 угорців на сьогодні відкидають підтримку приєднання України до Євросоюзу, ідеться у соцопитуванні Policy Solutions. Фахівці підтверджують, що громадяни Угорщини цьогоріч загалом стали менш прихильно ставитися до будь-якого розширення ЄС.
Найбільше підтримки євроінтеграції України з-поміж виборців опозиційної ліберальної партії Петера Мадяра "TISZA" — 34% проти 53%. Водночас ці ж респонденти віддали найбільшу підтримку вступу Чорногорії, а виборці партії Орбана "Фідес" — Туреччині.
Переважна більшість опитаних — 80% — підтвердили, що членство Угорщини у ЄС вигідне, насамперед — в економічному секторі. Половина угорців вважає, що Будапешт нібито "справляється з членством у ЄС у фінансовому сенсі".
Угорщина та Україна - останні новини
Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув чергову "миротворчу заяву" щодо завершення війни в Україні - президент Володимир Зеленський просто має зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Після "мирних" вояжів у Москву та Пекін лідери принаймні декількох країн ЄС влаштували бойкот самітам ЄС та Європейської політичної спільноти в Будапешті.
Як підсумував політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, політика Віктора Орбана та Угорщини в цілому за останній час не просто дивує, а й обурює представників Європейського Союзу і Альянсу НАТО. Зайшли розмови і про виключення країни з організацій. Однак наразі навряд чи вдасться реалізувати цю ідею.
До слова, угорський премʼєр Віктор Орбан також відкидає майбутнє України у ЄС і НАТО.
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