Соцопитування показало ставлення угорців до вступу України в ЄС

Багато противників євроінтеграції України і серед виборців опозиційної партії, і серед прихильників Орбана.

https://glavred.net/world/socopituvannya-pokazalo-stavlennya-ugorciv-do-vstupu-ukrajini-v-yes-10596467.html Посилання скопійоване

Як угорці ставляться до вступу України в ЄС - опитування / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

61% або 6 з 10 угорців на сьогодні відкидають підтримку приєднання України до Євросоюзу, ідеться у соцопитуванні Policy Solutions. Фахівці підтверджують, що громадяни Угорщини цьогоріч загалом стали менш прихильно ставитися до будь-якого розширення ЄС.

Найбільше підтримки євроінтеграції України з-поміж виборців опозиційної ліберальної партії Петера Мадяра "TISZA" — 34% проти 53%. Водночас ці ж респонденти віддали найбільшу підтримку вступу Чорногорії, а виборці партії Орбана "Фідес" — Туреччині.

Переважна більшість опитаних — 80% — підтвердили, що членство Угорщини у ЄС вигідне, насамперед — в економічному секторі. Половина угорців вважає, що Будапешт нібито "справляється з членством у ЄС у фінансовому сенсі".

відео дня

Угорщина та Україна - останні новини

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув чергову "миротворчу заяву" щодо завершення війни в Україні - президент Володимир Зеленський просто має зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Після "мирних" вояжів у Москву та Пекін лідери принаймні декількох країн ЄС влаштували бойкот самітам ЄС та Європейської політичної спільноти в Будапешті.

Як підсумував політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, політика Віктора Орбана та Угорщини в цілому за останній час не просто дивує, а й обурює представників Європейського Союзу і Альянсу НАТО. Зайшли розмови і про виключення країни з організацій. Однак наразі навряд чи вдасться реалізувати цю ідею.

До слова, угорський премʼєр Віктор Орбан також відкидає майбутнє України у ЄС і НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред