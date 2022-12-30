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Зі здоров'ям поганенько: Путіна ізолювали від журналістів

30 грудня 2022, 22:52
За словами Пєскова, в осяжній перспективі спілкування Путіна з пресою вже не буде, списавши це на коронавірус.
Путін, Пєсков
Путін, Пєсков / УНІАН і ua.depositphotos.com

Прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що в найближчому майбутньому зустрічі з пресою глави Кремля Володимира Путіна не буде.

Як пише телеграм-канал "Ви слухали Маяк", хоч Путін вперше за багато років скасував традиційну підсумкову прес-конференцію з журналістами, але зустрічі будуть вже не такими, як раніше.

За словами Пєскова, в осяжній перспективі спілкування Путіна з пресою вже не буде таким же, списавши це на коронавірус.

"Ви бачите процеси мутації вірусу, сильні епідеміологічні хвилі грипу", - прокоментував Пєсков, уточнивши, що відповідальні за здоров'я і безпеку глави Кремля повинні посилити запобіжні заходи, так як "здоров'я президента - це питання державної безпеки".

Пєсков не виключає, що глава Кремля зможе спілкуватися з журналістами в більш вільному режимі, коли хвилі COVID-19 підуть "в нижню точку".

У той же час, як заявив Пєсков, Путін, який зараз не підтримує контактів з лідерами країн Заходу, не збирається вітати з Новим роком глав "недружніх країн", так як вони теж не направляють ніяких привітань в Росію.

Раніше британське бульварне видання - таблоїд Daily Star з посиланням на свої джерела в розвідувальному управлінні MI6 писало, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, помер, а верхівка Кремля замовчує цю інформацію від суспільства, активно використовуючи для публічних виступів його двійників.

Пластичний хірург, Заслужений лікар України Дмитро Слоссер говорив, що президент Росії Володимир Путін швидше за все має двійників, а справжньому господареві Кремля роблять пластичні операції, щоб він був схожий на них.

За словами пластичного хірурга, зараз складно сказати, як дізнатися справжнього Путіна.

"Зазначу лише одне: дуже складно змінити форму вушної раковини. Ніс, очі і все інше набагато простіше переробити, ніж вуха", - сказав Слоссер.

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