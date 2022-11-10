"Все складніше готувати до виступів на публіці": стало відомо про нові проблеми Путіна зі здоров'ям

​ Путін нібито постійно приймає лікарські препарати / kremlin.ru

Здоров'я російського диктатора Володимира Путіна все частіше викликає стурбованість лікарів - на фоні постійного стресу воно погіршилося.

Як пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, у зв'язку з онкологією у Путіна почалися серйозні проблеми з травленням, і він останні кілька місяців перебуває на жорсткій дієті.

"Плюс напади кашлю, запаморочення, порушення сну, біль у животі, постійна нудота, і це не рахуючи проблем з проявом симптомів хвороби Паркінсона і шизоафективного розладу", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, Путін постійно приймає лікарські препарати, а підготувати президента до показу на публіці стає все складніше.

"До цього варто додати збільшені ризики в плані особистої безпеки. Весь комплекс проблем привів президента до ухвалення рішення після Нового року перейти в режим "самоізоляції" і проводити більшу частину часу в одній з резиденцій, обладнаних так званим "бункером". Чи буде це рішення реалізовано одразу після Нового року або через короткий період після, президент пообіцяв повідомити безпосередньо перед "самоізоляцією", - пише генерал СЗР.

Путін хворий - що відомо

У президента РФ Володимира Путіна діагностована рання стадія хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози. Стан здоров'я кремлівського диктатора поступово погіршується. Про це писало видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля і власні джерела в російській розвідці.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і глава Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких - це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Інші новини: