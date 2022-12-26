"Двійник хвацько скакав по бронетехніці": ЗМІ розповіли про нові проблеми Путіна зі здоров'ям

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін був особистим "ад'ютантом" вождя, тому організував візит Путіна в Тулу та сприяв його ротації з двійником.

Путін в Тулі заліз на танк. ЗМІ пишуть, що це був двійник президента РФ / скріншот

Господар Кремля Володимир Путін захворів на грип, тому в низці громадських заходів замість нього брав участь двійник. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Минулого тижня президент РФ різко змінив плани і замість Нижнього Тагілу і Єкатеринбурга відвідав Тулу. Плани поміняли через погіршення здоров'я - Путін захворів на грип. Медики порадили йому кілька днів "не напружуватися". Скасувати виїзні заходи Путін не міг, тому був організований візит у Тулу.

"Треба сказати, що вибір на Тулу впав звичайно не випадково. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін не просто колишній охоронець Путіна, він особисто в минулі роки фактично керував службою безпеки президента і був особистим "ад'ютантом" вождя. Дюмін без особливих проблем організував візит Путіна в Тулу і, як довірена людина, посвячений в нюанси організації безпеки першої особи, сприяв вільному переміщенню та ротації Путіна з двійником президента", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, Путін практично не брав участі в заходах.

"В основному його заміняв двійник, який хвацько скакав по бронетехніці та ходив підстрибом по сходах, явно переграючи, тому не всі відзняті кадри під час вояжу президента потрапили в ефір (...) Вихідні президент провів у спокої та до вечора неділі навіть почав почуватися значно краще. Грип у Путіна, ймовірно, проходить, чого не скажеш про онкологію, хворобу Паркінсона, шизоафективний розлад та інші захворювання президента, які створюють для нього несприятливі перспективи вже в найближчому майбутньому", - резюмували на каналі.

Двійники Путіна

Британське бульварне видання-таблоїд Daily Star з посиланням на свої джерела в розвідувальному управлінні MI6 писало, що російський диктатор Володимир Путін, імовірно, помер, а верхівка Кремля замовчує цю інформацію від суспільства, активно використовуючи для публічних виступів його двійників.

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер говорив, що президент Росії Володимир Путін має двійників, а справжньому господареві Кремля роблять пластичні операції, щоби він був схожий на них.

За словами пластичного хірурга, зараз складно сказати, як упізнати справжнього Путіна.

"Зазначу лише одне: дуже складно змінити форму вушної раковини. Ніс, очі та все інше набагато простіше переробити, ніж вуха", - сказав Слоссер.

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