Зі здоров'ям у диктатора явні проблеми: нездоровий Путін вирішив 'залягти на дно'

У Путіна цілий "букет" хвороб / kremlin.ru

На тлі постійного стресу через провали у війні проти України здоров'я кремлівського диктатора Володимира Путіна з кожним днем погіршується. У Путіна постійна нудота, напади кашлю, запаморочення і ще цілий "букет" різноманітних симптомів.

"У зв'язку з онкологією у Путіна серйозні проблеми з травленням і він останні кілька місяців перебуває на жорсткій дієті. Плюс напади кашлю, запаморочення, порушення сну, болі в животі, постійна нудота, і це не рахуючи проблем з проявом симптомів хвороби Паркінсона і шизоафективного розладу. Путін постійно приймає лікарські препарати, а підготувати президента до показу на публіці стає все складніше. До цього варто додати ризики в плані особистої безпеки", - пише Telegram-канал Generall SVR.

Зазначається, що через увесь цей "букет" проблем Путін ухвалив рішення після Нового року перейти в режим самоізоляції та проводити більшу частину часу в одній із резиденцій, обладнаних так званим "бункером". Однак терміни реалізації цього плану поки що точно нікому невідомі.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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