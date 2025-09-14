Постачання окупантів підірвано: партизани влаштували феєричну диверсію в РФ

Партизани наголосили, що кожен удар створює ланцюг збоїв.

Диверсія на залізниці в РФ / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Партизани провели диверсію на залізничній лінії в РФ

Вона використовується для перекидання боєприпасів та військової техніки

Внаслідок підпалу було порушено рух поїздів

Партизани провели диверсію на залізничній лінії в Адиге-Хабльському районі Карачаєво-Черкеської Республіки Росії. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Зазначається, що агент руху підпалив релейну шафу між станціями Садовий та Еркен-Шахар, поблизу населеного пункту Садове.

Партизани говорять, що ця залізнична гілка використовується для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу в Ростовську область, а далі — на фронт в Україну.

Відомо, що внаслідок підпалу було порушено рух поїздів, що спричинило затримку постачання боєкомплекту для реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, ремонтованої техніки та особового складу, який направляли на ротацію.

"Кожен удар створює ланцюг збоїв — війська на окупованих територіях отримують менше снарядів, затримуються поповнення і ремонт, а Сили оборони України отримують перевагу на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній сказав, що росіяни вже зараз відчувають певні проблеми через війну.

"Певні речі російське населення відчуває вже сьогодні, наприклад, затримки поїздів через удари по залізниці. Це, в свою чергу, означає, що на фронт запізнюються поставки необхідного, туди не довозять вчасно потрібну зброю та особовий склад. У результаті десь буде провал, який ми побачимо дещо пізніше", - вважає він.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, 11 вересня партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

2 вересня агенти партизанського руху Атеш провели диверсію біля тимчасово окупованого Дебальцевого, що у Донецькій області. Внаслідок підривних дій було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ країни-агресорки Росії на Донецькому напрямку.

3 серпня агент партизанського руху Атеш паралізував рух залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

