Зможе збивати балістику РФ: Італія передасть Україні нову систему ППО SAMP/T

Заяву про нову військову допомогу для України зробив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

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Україні передадуть нову систему ППО SAMP/T / Колаж: Главред, Фото: thalesgroup.com

Італія надасть Україні вже другу батарею ППО SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети.

Таку заяву зробив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє агентство Reuters.

"Відомо, що ми відправимо SAMP/T, який є інструментом протиповітряної оборони і захисту, про який нас попросила сама Україна", - зазначив міністр. відео дня

Водночас більш детальних подробиць про передачу Україні системи ППО SAMP/T глава МЗС не розкрив.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Велика Британія також передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

Водночас Греція не має наміру постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Система ППО SAMP/T - що про неї відомо SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. SAMP/T може знищувати літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет Астер-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд. 27 січня 2023 року під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в Італію, де він зустрічався зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, було погоджено спільну закупівлю 700 ракет Астер-30 на суму приблизно 2 млрд євро. Також міністри обговорили деталі раніше узгодженої передачі комплексу SAMP/T Україні. 15 травня 2023 року Франція та Італія надали Україні перший зенітно-ракетний комплекс ЗРК SAMP/T. У червні 2023 року в Україні розгорнули комплекс франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

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