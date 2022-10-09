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ЗМІ розповіли, чому вибухи на Кримському мосту не прогриміли в день ювілею Путіна

9 жовтня 2022, 18:43

Фуру, яка вибухнула на мосту, завантажили в Армавірі і вона вирушила до Криму. При цьому на мосту вантажівка могла опинитися вже 7 жовтня.

Кримський міст
Пожежа після вибуху на Кримському мосту / скріншот

Вибухи, що прогриміли рано вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту, могли статися днем раніше, в день 70-річчя Володимира Путіна.

Це випливає з матеріалів журналістського розслідування, яке публікує російське видання Baza.

Стверджується, що водій вантажівки Махір Юсубов, яка за версією спецслужби РФ вибухнула на Кримському мосту, виконував замовлення на перевезення пакувальної плівки до Сімферополя. Йому пообіцяли за рейс 48 тисяч рублів.

Фура виконувала рейс з Армавіра в окупований Крим. При цьому водій отримав замовлення від компанії ТЭК-34 6 жовтня.

З'ясувалося, що наступного дня машину завантажили в Армавірі і вона вирушила до Криму. При цьому на мосту вантажівка могла опинитися вже 7 жовтня, в день, коли Володимир Путін відзначав 70-річний ювілей.

Однак водій вантажівки затримався, зробивши зупинку в декількох кілометрах від поста, встановленого на в'їзді на міст, щоб поспати. Тоді Юсубов Востаннє подзвонив рідним, повідомивши їм, де знаходиться, а потім він відключив телефон.

У свою чергу власник машини Самір Юсубов заявив, що ніякого відношення до вибуху на Кримському мосту він не має і підтвердив, що за кермом перебував його дядько.

ПЕК-34
/ t.me/bazabazon

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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