ЗМІ показали портрет Трампа, який йому міг подарувати Путін - фото

На картині зображений Трамп, який піднімає кулак на сцені після невдалого замаху на нього.

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Опубліковано подаровану Путіним Трампу картину / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот, kremlin.ru

Коротко:

Портрет написав російський художник Нікас Сафронов

Путін нібито назвав портрет "втішним"

Портрет президента США Дональда Трампа, який йому подарував російський диктатор Володимир Путін і передав через спецпредставника Стіва Віткоффа, намалював нібито російський художник Нікас Сафронов. Про це повідомляє CNN, посилаючись на бесіду з самим художником.

Стверджується, що портрет був написаний на замовлення Кремля. На ньому зображений Трамп, який піднімає кулак на сцені після невдалого замаху на його мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, в липні 2024 року.

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"Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне їй те, на що вона заслуговує", - сказав Сафронов у коментарі CNN.

За його словами, до нього приходили "якісь люди" і попросили зобразити Трампа таким, яким він сам його бачить. Але він нібито не підозрював, що це були представники Кремля. Водночас, як стверджує художник, він вирішив не брати грошей за картину і зрозумів, що портрет нібито може "зблизити" США і Росію.

Після цього з ним нібито зв'язався сам російський диктатор. Він назвав портрет "втішним" і заявив, що він "став важливим кроком на шляху поліпшення відносин" зі США.

Зазначається, що портрет, нібито подарований Трампу від Путіна, схожий на той, який зараз висить у Великому фойє Білого дому.

Опублікована подарована Путіним Трампу картина / Пресслужба Нікаса Сафронова via CNN

До речі, у березні Трамп заявив про те, що йому не подобається його портрет, розміщений у галереї портретів американських лідерів у Капітолії штату Колорадо. Він припустив, що картина була "навмисно спотворена" і закликав її прибрати.

Мирний план Трампа - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп повідомив про намір найближчим часом оприлюднити план мирного врегулювання війни в Україні.

Раніше також повідомлялося, що мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Новий мирний план Дональда Трампа, який може передбачати визнання нейтральною територією Запорізької АЕС, а також відмову України від НАТО і тимчасово окупованих територій, може призвести хіба що до заморожування конфлікту. При цьому відмова України від Криму взагалі не є можливою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

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