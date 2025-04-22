План Трампа суперечить законам: Жданов пояснив, чи визнають США Крим за РФ

Єдиний шанс реалізувати новий план адміністрації Трампа - піти проти законів США.

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Ні Україна, ні США юридично не можуть визнати Крим російським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, pexels, скріншот з відео

Що сказав Жданов:

Визнати Крим російським юридично неможливо

Трампу доведеться скасувати закон США, щоб вирішити питання з Кримом згідно з планом

Для ЄС тема переділу кордонів болісна

Новий мирний план Дональда Трампа, який може передбачати визнання нейтральною територією Запорізьку АЕС, а також відмову України від НАТО та тимчасово окупованих територій може призвести хіба що до заморожування конфлікту. При цьому відмова України від Криму взагалі не є можливою.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, справа в тому, що визнати тимчасово окупований півострів російським Україна не зможе, адже тоді доведеться переписувати Конституцію. Також відмова від територій є державною зрадою та кримінальним злочином.

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"У свою чергу США визнають Крим російським лише після України. Але Трамп або включає дурника та ігнорує законодавство США, або не знає американських законів. Адже ще за Обами, коли Крим був анексований Росією, було ухвалено закон США, який забороняє визнавати анексовані території. Невже Трамп піде проти закону США? Чи спочатку він спробує цей закон скасувати? Але чи будуть для цього голоси в Конгресі? Чи Трамп знову зробить своїм указом так, як йому хочеться? Якщо він скасує закон своїм указом, США уподібняться до Росії: "закон – тайга, ведмідь – господар". Все вийде так, як у Путіна, але ж Штати – демократична держава", - наголосив експерт.

Більше того, визнання США Криму російською територією відкриє "скриньку Пандори" для багатьох країн, адже навіть для Європейського Союзу залишається болісним питання переділу кордонів.

"Європейці ледве пережили Косово, і сьогодні Європа змушена утримувати там цілу армію поліцейських, щоб Косово не рвонуло, оскільки там точаться постійні сутички протиборчих сторін. Після визнання Штатами Криму російським Баварія може коронувати свого короля, Каталонія – знову провести референдум, країна Басків – також, і іспанська корона взагалі розвалиться. Плюс Ірландія. І це лише найгучніші та найвідоміші територіальні суперечки", - додав Жданов.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп повідомив про намір найближчим часом оприлюднити план мирного врегулювання війни в Україні.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що США представили свій план припинення війни. Він нібито передбачає відмову України від всіх окупованих територій.

Раніше також повідомлялося, що мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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