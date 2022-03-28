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ЗМІ розповіли про передачу РФ 4 винищувача для використання проти України, —

28 березня 2022, 17:32

Винищувачі Су - 30СМ нібито були закуплені для участі у Другій карабаській війні - Вірменії проти Азербайджану.

Пашинян, винищувач
Вірменський прем'єр Пашинян у винищувачі / Facebook

Влада Вірменії нібито перредали російським агресорам чотири бойові літаки Су-30СМ разом з екіпажами. Таку інформацію оприлюднив турецький телеканал Haber Global з посиланням на розвіддані.

Винищувачі Су - 30СМ нібито були закуплені для участі у Другій карабаській війні проти Азербайджану. Після такого кроку, кажуть експерти, не виключено, що щодо Єревана Захід застосує санкції або для початку зробить попередження. Так як бойова техніка була передана Росії після початку військового вторгнення 24 лютого, то цей крок може бути розцінений як пособництво у війні проти України.

Також наголошується, що через територію Вірменії проходить маршрут перекидання сирійських бойовиків в Україну. Найманці президента Сирії Башара Асада збираються на авіабазі Еребуні у Вірменії і звідти направляються в місто Моздок, що в Північній Осетії. Потім їх відправляють в Україну разом з контингентами російських збройних сил.

У свою чергу, представники дипломатичного корпусу Вірменії в Україні категорично спростували інформацію про передачу Росії чотирьох винищувачів Су-30СМ. Як заявили в пресслужбі вірменського посольства, інформація, поширювана телеканалом Haber Global, не відповідає дійсності.

читайте такожЄвросоюз не відправлятиме в Україну винищувачі, щоб закрити небо

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що засоби протиповітряної оборони України 16 березня о 5 ранку біля Одеси збили два повітряні судна російських окупаційних військ.

Літаки намагалися піти в атаку на одне з селищ в області, проте були ліквідовані.

Про це заявив керівник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко.

viber
російське вторгнення винищувач-перехоплювач новини Вірменії
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