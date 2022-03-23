В НАТО заявили, що Китай підтримує Путіна у питанні вторгнення в Україну

НАТО звинуватило Китай у підтримці РФ / Reuters

У Північноатлантичному альянсі звинуватили Китай у політичній підтримці Росії. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, КНР підтримує РФ шляхом поширення "відвертої брехні та дезінформації".

Столтенберг закликав Китай не підтримувати російське вторгнення в Україну, пише Reuters.

Він також повідомив, що у четвер, 24 березня, на саміті Альянсу країни-члени обговорять роль КНР у війні Російської Федерації проти України.

"Китай надав Росії політичну підтримку, у тому числі шляхом поширення кричущої брехні та дезінформації", – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО занепокоєний тим, що Китай може також надати РФ матеріальну підтримку. За словами Столтенберга, він розраховує на те, що Альянсу вдасться переконати КНР дотримуватися своїх обов’язків як члена Ради Безпеки ООН.

Раніше повідомлялося, що Китай не стане підтримувати жодну зі сторін. КРН побоюється йти на протистояння із Заходом через те, що 52% зовнішньої торгівлі країни припадають на США, ЄС і Японію. Разом з тим Пекін не буде тиснути на путінський режим із закликом зупинити війну проти України, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, у Білому домі різко відреагували на можливе рішення Китаю допомагати РФ. На саміті НАТО, який відбудеться 24 березня, президент США Джо Баден обов'язково консультуватиметься про потенційну участь Китаю у припиненні війни в Україні.

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