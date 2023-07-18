Ексспівробітник КДБ назвав двійників Путіна і пояснив, як їх "вирахувати"

Двійників Володимира Путіна можна відрізнити за деякими ознаками, підкреслив Сергій Жирнов.

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Сергій Жирнов розповів про двійників Володимира Путіна / russsoprot-LiveJournal

Колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов прокоментував інформацію про двійників російського диктатора Володимира Путіна.

При цьому в інтерв'ю Главреду він нагадав, що раніше проводили дослідження фото Путіна і шляхом порівняння прийшли до висновку, що двійників можна відрізнити за вушними раковинами та іншою ознакою.

"Так що я б не сказав, що це абсолютний доказ, але ці дослідження виникли, до речі, ще років 15 тому. І двійників люди навіть класифікували і навіть придумали їм клички – там є якийсь там "Удмурт", там є "Весільний", "Говорун". І в цьому сенсі це, швидше за все, схоже на правду", - підкреслив ексспівробітник КДБ.

При цьому він не виключив, що у Путіна можуть бути технічні двійники.

"Там було неважливим дуже велика відповідність, і їх могло бути багато, тому що у тодішнього Путіна був дуже щільний графік. І, по-моєму, навіть колись він з цією справою попався. Я зараз не згадаю, хто саме сказав і коли, але говорили про те, що прокол стався, коли два Путіна виникли одночасно в двох різних місцях", - додав Жирнов.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду:

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Раніше експерт назвав відмінності двійників Путіна. Є відразу кілька типів двійників диктатора Володимира Путіна, які замість нього беруть участь в офіційних заходах, розповів психолог Дмитро Попов. Серед них виділяється так званий "бункерний" двійник Путіна, який найчастіше замінює президента РФ.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

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