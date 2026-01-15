Рус
Читати російською
Сценарій "розвішування на ліхтарях": прогноз "безжального" бунту в РФ

Олексій Тесля
15 січня 2026, 18:36
У РФ дуже довго накопичується внутрішнє обурення, каже Ольга Курносова.
коктейль Молотова, москва
Розкрито ймовірність бунту в РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Курносової:

  • У РФ дуже довго накопичується внутрішнє обурення
  • У різних регіонах РФ спалахують локальні протести

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова прокоментувала ймовірність нового революційного бунту в країні-агресорі РФ.

"Революційні події накопичуються дуже довго. Це схоже на снігову лавину: сніг падає, падає, здається, що все спокійно, він просто лежить. А потім в якийсь момент лавина сходить і поховає все під собою", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

За її словами, в РФ дуже довго накопичується внутрішнє обурення, тому в підсумку не виключена реалізація сценарію "розвішування на ліхтарях".

"У різних регіонах країни постійно спалахують локальні протести: десь проти утилізаційного збору, десь з інших соціальних або економічних причин", - каже вона.

При цьому, за словами Курносової, подібні низові протести весь час спалахують в Росії.

"А потім все це накопичилося, і йде без зупинки. Тому такий сценарій для Росії цілком імовірний. Як писав класик, "Російський бунт - безглуздий і нещадний". Російський бунт може статися в будь-який момент, якщо влада продовжує поводитися так, як вона поводиться сьогодні", - додала вона.

Новий бунт в РФ: думка Туки

Георгій Тука оцінив ймовірність внутрішніх потрясінь в країні-агресорі – Росії. Він зазначив, що гіпотетично опір міг би виникнути на рівні еліт, проте за останні роки, і особливо за два останні, Путін з оточенням цілеспрямовано і результативно придушили будь-які прояви незгоди. У підсумку, за його словами, в державі практично зникли сили, здатні виступити як реальна опозиція.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

